Laureus Awards: Aitana doppelt ausgezeichnet - Djokovic erneut vorn

Am Montag wurden in Madrid zum 25. Mal die Laureus Awards vergeben. Die spanischen Weltmeisterinnen setzten sich vor den deutschen Basketballern durch. Ebenfalls ausgezeichnet wurden unter anderem Novak Djokovic und Jude Bellingham.

Deutschlands Basketballer, die im Sommer sensationell den WM-Titel geholt hatten, mussten sich bei den Laureus Awards hinten anstellen. Denn die Fußball-Weltmeisterinnen aus Spanien holten sich die Auszeichnung - als erste Frauen-Mannschaft überhaupt. Der Titelgewinn in Australien und Neuseeland wurde damals vom Kuss-Skandal des damaligen Verbandspräsidenten Luis Rubiales überschattet.

"Unsere Nationalmannschaft ist eine Gruppe wie keine andere - unsere Stärke kommt von jeder Herausforderung, der wir uns gestellt haben, sowohl auf als auch außerhalb des Spielfelds", sagte Spaniens Topspielerin Aitana Bonmati vom FC Barcelona, die am Montag in Madrid auch als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wurde.

Bonmati gewann somit wie Lionel Messi im Vorjahr die Einzel- und Teamkategorie. "Es ist überwältigend, die Liste der früheren Gewinner dieses Preises zu sehen. Serena Williams, Simone Biles, Lindsey Vonn, Naomi Osaka und Shelly-Ann Fraser-Pryce sind allesamt unglaubliche Athleten, die nicht nur in ihren Sportarten herausragende Leistungen erbracht haben, sondern auch unglaubliche Vorbilder für jüngere Generationen von jungen Frauen und Mädchen sind", sagte die Mittelfeldspielerin, die vom ehemaligen Sprint-Star Usain Bolt geehrt wurde.

Neben dem spanischen Frauen-Nationalteam und den deutschen Basketballern waren auch noch Champions-League-Sieger Manchester City, die südafrikanische Rugby-Nationalmannschaft, das Oracle Red Bull Racing und das europäische Ryder-Cup-Team für die Auszeichnung nominiert worden.

Djokovic schon zum fünften Mal ausgezeichnet

Auch sonst wurden an diesem Abend in Madrid einige weitere Awards verliehen. Bei der 25. Ausgabe dieser globalen Sportauszeichnung holte sich Novak Djokovic schon zum fünften Mal die Trophäe als Sportler des Jahres. Er bekam seine Auszeichnung von Football-Legende Tom Brady überreicht.

Der Serbe, der aktuell mit Verletzungssorgen zu kämpfen hat, gewann im vergangenen Jahr mit den die Australian Open, French Open und US Open gleich drei der vier Grand Slams (In Wimbledon gewann Carlos Alcaraz). "Die Laureus Awards sind etwas ganz Besonderes, weil sie eine Anerkennung der 69 Weltklasse-Athleten darstellen, die die Laureus World Sports Academy bilden. Die Stimmen meiner Sporthelden zu erhalten, macht diese Auszeichnungen im gesamten Sport so begehrt", sagte Djokovic.

Weitere Laureus-Preise erhielten auch Reals Leistungsträger Jude Bellingham, Turn-Star Simone Biles aus den USA, Skateboarderin Arisa Trew aus Australien und die niederländische Rollstuhltennis-Spielerin Diede de Groot. Die Auszeichnungen wurden von einer Jury aus 69 Sportlerinnen und Sportler der Laureus Academy vergeben.

Alle Auszeichnungen in der Übersicht

Laureus World Sportsman of the Year Award: Novak Djokovic

Laureus World Sportswoman of the Year Award: Aitana Bonmati

Laureus World Team of the Year Award: Spaniens Fußballerinnen

Laureus World Breakthrough of the Year Award: Jude Bellingham

Laureus World Comeback of the Year Award: Simone Biles

Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability Award: Simone Barlaam

Laureus World Action Sportsperson of the Year Award: Rayssa Leal

Laureus Sport for Good Award: Bola Pra Frente

Die Laureus World Sports Awards sind die bedeutendste Preisverleihung im internationalen Sportkalender. Die Gewinner werden von der ultimativen Sportjury in geheimer Abstimmung ausgewählt - den 69 Mitgliedern der Laureus World Sports Academy, den lebenden Legenden des Sports, die die größten Sportler der Gegenwart ehren.