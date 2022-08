Laurent vor dem Duell mit Barça: "Ein richtiges Highlight"

Die Bayern nehmen in dieser Woche beim hochkarätig besetzten Women's French Cup in Toulouse teil. Eine Bühne auch für die neu hinzugeholte Emelyne Laurent.

Die neue Saison bei den Frauen wirft ihre Schatten voraus. Zwar starten die Münchner Bayern erst am 16. September auswärts bei Eintracht Frankfurt - das Eröffnungsspiel der Bundesliga findet im Deutsche Bank Park statt - in die Spielzeit, doch in dieser Woche gibt es zwei Härtetests.

Beim Women's French Cup in Toulouse geht es am Abend um 18 Uhr (LIVE! bei kicker; kostenloser Livestream bei sky.de) zunächst im Halbfinale gegen den FC Barcelona, am Freitag steht dann das Spiel um Platz 3 oder das Finale an - je nach Ausgang der heutigen Partie. Weitere Teilnehmer im Süden Frankreichs sind Paris Saint-Germain und Manchester United.

Rückkehr in die alte Heimat

Für FCB-Neuzugang Emelyne Laurent ist die Reise mit einem Besuch ihrer alten Heimat verbunden. Die von der Karibikinsel Martinique stammende Offensivspielerin war als Kind nach Toulouse gekommen und wurde später im Internat des HSC Montpellier ausgebildet. Im Sommer schließlich erfolgte der Wechsel von Olympique Lyon an die Isar.

"Ich freue mich sehr darauf", sagte die 23-Jährige in einem Interview auf der Bayern-Website. "Es ist ein französisches Frauenfußball-Turnier in meinem Land. Toulouse war auch tatsächlich meine erste Station in Frankreich, als ich damals aus Martinique hierher gekommen bin. Etliche Freunde von mir kommen, um sich die Spiele anzusehen."

"Sie spielen so, wie wir das wollen"

Das Halbfinale gegen Barça sei gleich "ein richtiges Highlight. Barcelona ist Champions League-Finalist und sie spielen genau so, wie wir das auch wollen: mit viel Ballbesitz und Kontrolle über das Spiel."

Ihre ersten Wochen in München bezeichnet Laurent als "sehr gut", auch mit der Sprache mache sie gute Fortschritte. "Zu Beginn der Vorbereitung war unsere Trainingsgruppe noch sehr klein und man konnte sich erst einmal gut kennenlernen."

Bis zum Pflichtspielstart will sie nun "natürlich spielen und am liebsten auch Tore machen". Gelegenheit dazu hat sie am Abend gegen Barça.