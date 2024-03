"Launische Diva" Marburg hofft auf mehr Konstanz

Der VfB Marburg hat in der Hessenliga mit der eigenen Konstanz zu kämpfen. Trainer Fabio Eidelwein, der den Aufsteiger nach der Saison verlassen wird, will möglichst zeitnah den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Derzeit liegen die Mittelhessen zwei Punkte vor der Abstiegszone.

Was für eine dramatische Schlussphase auf dem Kunstrasenplatz an der Leopold-Lucas-Straße: Nachdem Donat Tala Viktoria Griesheim in der 90. Minute in Führung gebracht hatte, glich Mirko Freese in der vierten Minute der Nachspielzeit für Gastgeber VfB Marburg noch aus. Als "nervenzerreißend" ordnet Fabio Eidelwein die Geschehnisse rund um das wichtige Heimspiel am vergangenen Wochenende ein. "Ich bin zufrieden mit der Entwicklung meiner Mannschaft", sagt der VfB-Trainer: "Sie hat den Abstiegskampf angenommen."

Ähnlich schwierig wie diese Partie - der späte Ausgleichstreffer bewahrte die "Schimmelreiter" immerhin vor der fünften Niederlage in Serie - ist die gesamte Marburger Saison zu bewerten. Sind 24 Punkte und Tabellenplatz 11 für den Aufsteiger aus der Universitätsstadt zufriedenstellend - oder doch zu wenig angesichts hochkarätiger Verpflichtungen?

Mit Jonas Pfalz (SG Barockstadt) und Del-Angelo Williams (Eintracht Stadtallendorf) kamen vor der Saison Akteure mit Regionalliga- oder sogar Drittliga-Erfahrung zum amtierenden Meister der Verbandsliga Mitte. "Sehr viel Qualität" attestiert Matthias Pape dem Kader. Aber: "Wir haben es nicht geschafft, Konstanz in die Saison zu bekommen. Wir sind ein bisschen wie eine launische Diva", sagt Marburgs Kapitän.

Weinecker folgt auf Eidelwein

Nachdem er beim Auftakt nach der Winterpause gegen Hanau 93 noch ausgefallen war, feierte er gegen Griesheim sein Comeback, der 34-Jährige wurde zur Halbzeit für Fabian Schmidt eingewechselt. Voraussichtlich wird der erfahrene Innenverteidiger, der wie so manch anderer Akteur des aktuellen Kaders einst für Stadtallendorf spielte, auch in der nächsten Saison bleiben. "Ich will weiter am Aufbau des VfB teilhaben", sagt Pape.

Nicht mehr auf der Bank wird dann allerdings Fabio Eidelwein sitzen. Den Aufstiegstrainer zieht es zu Verbandsligist TSG Wieseck. Dafür wird der aktuelle Assistent Andre Weinecker zum Chef befördert; Co-Trainer wird Kevin Kaguah, der in der laufenden Spielzeit 14 Partien für Ligarivale FSV Fernwald bestritten hat. "Wir sind überzeugt von Andres fachlicher Qualität, von seiner Persönlichkeit. Und davon, dass er den nächsten Schritt mit der Mannschaft gehen kann", betont der sportliche Leiter Hartmut Drescher. Binnen kurzer Zeit wurden damit Trainerwechsel bei den beiden besten Teams des Landkreises Marburg-Biedenkopf publik: In Stadtallendorf folgt zur neuen Saison Daniel Vier auf den langjährigen Eintracht-Coach Dragan Sicaja.

Dass die Konstellation mit einem scheidenden Trainer und seinem Nachfolger an der Seitenlinie für Konflikte in Marburg sorgen könnte, verneint Eidelwein: "Wir arbeiten weiter vertrauensvoll zusammen. Andre wird ein super Trainer, ich gönne es ihm." Möglichst zeitnah soll nun der Klassenerhalt gesichert werden - den nächsten Schritt dahin wollen Pape und Co. am Samstag in Dietkirchen machen. "Wir sind in einer Situation, in der die Dinge nicht so leicht von der Hand gehen. Wir müssen jetzt Punkte einfahren, Ergebnisse liefern", betont der VfB-Kapitän vor dem Duell mit dem kampfstarken Tabellenletzten: "Man weiß, was einen dort erwartet. Ich habe großen Respekt vor Dietkirchen."

Träumen von höheren Ligen erteilt sein sportlicher Leiter derweil eine Absage. "Die Regionalliga ist kein Thema. Wir konzentrieren uns auf die Hessenliga", sagt Drescher. Den Klassenerhalt zu erreichen, sich in Hessens höchster Klasse dann zu etablieren und schließlich in Richtung des oberen Tabellendrittels zu orientieren - so lautet die Zielsetzung. Und natürlich wünschen sich die Anhänger in der nächsten Spielzeit einen Prestigeerfolg im Derby gegen Eintracht Stadtallendorf: In dieser Saison verlor Marburg beide Duelle mit dem alten Rivalen (1:2, 0:3).