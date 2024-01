Lauge: "Ein sportliches Wunschszenario“

Dänemark freut sich, ebenso wie Deutschland, auf das EM-Halbfinale der Handballer heute in Köln. Der Optimismus des Teams, das zuletzt dreimal nacheinander Weltmeister wurde, ist spürbar, allerdings auch der Respekt vor 20.000 größtenteils deutschen Fans.

Aus Köln berichtet Felix Buß

Vier Siege für Deutschland, drei für Dänemark, das ist die aktuelle Bilanz bei Handball-Europameisterschaften zwischen den beiden Protagonisten des Halbfinals um 20:30 Uhr (live ZDF). Die beiden Nationaltrainer Alfred Gislason und Nikolaj Jacobsen nutzen das letzte Hauptrundenspiel jeweils, um den Ersatzspielern Einsatzzeit zu geben .

Beide Teams wurden nach den Niederlagen gegen Kroatien bzw. Slowenien gescholten, da bei weitem nicht alles rund lief. Dabei kann es spieltaktisch wirksam sein, dass im siebten Spiel einige Stammspieler nicht über die volle Distanz gehen mussten.

Schlüsselspieler geschont

"Das heißt nicht, dass ich nicht gerne gespielt hätte, aber ich denke, es war gut, dass Nikolaj (Jacobsen, Anm. d. Red.) mir gesagt hat, ich solle mich auf Freitag konzentrieren", äußerte sich Mathias Gidsel, einer der jungen dänischen Superstars, wohl stellvertretend für alle, die ausgesetzt haben. "Jetzt freuen wir uns darauf, im Halbfinale zu spielen."

Wie Gidsel, dessen "überdehntes Knie so gut wie verheilt" sei, konnten die angeschlagenen Spieler ihre Blessuren kurieren. Auch Rasmus Lauge ist laut Medienberichten wieder fit. Beim Aufwärmen gegen Slowenien habe die Ferse gezwickt. "Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir als Team wirklich gut gerüstet sind", will Lauge das Slowenien-Spiel vergessen machen.

Spielstarke Dänen

Lauge könnte im Halbfinale ein wichtiger Faktor sein. Die große Zweikampfstärke liege zwar bei Mathias Gidsel und Simon Pytlick, doch der 32-Jährige sei "der nächste in der Reihe", analysiert TV2-Experte Nicolej Krickau. "Er ist also sehr wichtig, außerdem kann er mehr Körperlichkeit in die Abwehr bringen als Simon Pytlick", so der Trainer der SG Flensburg-Handewitt.

Mit Mikkel Hansen ist da noch ein vierter Akteur, der die gegnerischen Abwehr vor Probleme stellen kann. "Mikkel gibt uns die Möglichkeit, unser Spiel zu variieren. In den Zweikämpfen sind Mensah, Lauge, Damgaard und Pytlick gefragt", so Krickau über den 36-Jährigen, der im gleichen Atemzug zwei weitere spielstarke Akteure nennt.

"Feindliche Umgebung"

Die Aufzählung der Weltklasse-Spieler ist wichtig im dänischen Blätterwald. Aber da ist noch ein anderer Faktor: die 20.000 größtenteils deutschen Fans in der Arena. "Sie haben eine fantastische Heimspielstätte", sagt Nationaltrainer Jacobsen laut Ritzau. " Das wird ein Riesenspaß", ist Lauge sicher. "Eine feindliche Umgebung mit 20.000 Menschen, die nicht wollen, dass man gewinnt. Es ist ein sportliches Wunsch-Szenario."

"Man muss damit klarkommen, dass sie von der Menge getragen werden und sich dann die Seele aus dem Leib kämpfen. Wir müssen versuchen, da mitzuhalten. Wenn uns das gelingt, können wir gut zurechtkommen", ist Rasmus Lauge laut Ekstra Bladet optimistisch - wohl auch, weil das Team die Unterstützung von Millionen Dänen vor den TV-Bildschirmen spürt.