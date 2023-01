Laufsieger Geiger fällt zurück - Doppelsieg der Österreicher

Die deutschen Kombinierer sind im Massenstart-Wettbewerb beim Weltcup in Klingenthal leer ausgegangen, obwohl Vinzenz Geiger am Samstag den 10-Kilometer-Lauf gewonnen hatte. Nach Teil 2 am Sonntag jubelten zwei Österreicher.

Stark in der Loipe, beim Springen dann nicht: Vinzenz Geiger. picture alliance/dpa