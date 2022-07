Laufmaschine Gwinn als Sinnbild für das deutsche Selbstvertrauen

Auch wenn Giulia Gwinn beim starken EM-Auftakt der deutschen Frauen nicht direkt entscheidend an den Toren beteiligt war, so trug die 23-jährige Spielerin vom FC Bayern München mit etwas anderem maßgeblich zum Erfolg bei. Einem Erfolg, der das Selbstvertrauen stärkt.

Allein die Noten beim klaren 4:0-Auftaktsieg der DFB-Frauen über überforderte Däninnen sprachen Bände: Keine der elf von Beginn an aufgebotenen Akteurinnen musste mit einer 3 leben, im Gegenteil. Neben einer 1,5 für die starke Lina Magull und die ebenfalls starke Joker-Frau Linda Dallmann gab es nur glatte 2er und mehrere Male die 2,5 - so auch für Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn.

Womit sich die FCB-Spielerin das vor allem verdient hatte? Mit ihrer Lauffreude!

Gwinn rannte mit ihren 23 Jahren die Außenbahn auf und ab, half in Zweikämpfen mit aus, schob bei Passfolgen eifrig mit an. Das erkannten auch die Fans ganz offensichtlich: Bei einer Abstimmung des DFB entfielen die drittmeisten Stimmen für die "Spielerin des Dänemark-Spiels" auf Gwinn (13,5 Prozent). Mehr heimsten nur Klara Bühl (26,3) und Magull (29) ein.

Deutschlands und Dänemarks Frauen halten mit den Männern mit

Beeindruckend bei der Laufleistung von Gwinn war dabei vor allem die schiere Anzahl an abgespulten Kilometer. Mit ihren stolzen 11,5 abgerissenen Kilometern übertrumpfte sie ihre Teamkolleginnen bei weitem. Am nächsten kamen noch die beiden Defensivakteurinnen Felicitas Rauch (10,3) und Maria Hegering (10,0), die immerhin jeweils die zehn Kilometer geknackt hatten.

Die Daten entstammen im Übrigen der offiziellen UEFA-Seite zur aktuell in England steigenden Europameisterschaft.

Auffällig war nebenbei nicht nur Gwinns alleinige Laufleistung, auch als gesamtes Team liefen die deutschen Frauen mit 110,2 Kilometern richtig viel - genauso wie ihre dänischen Gegnerinnen, die beim 0:4 auf 111,7 Kilometer kamen. Ein Vergleich mit den Männern: Arminia Bielefeld kam als stärkstes Bundesliga-Team in dieser Kategorie in der vergangenen Saison durchschnittlich auf 118,7 Kilometer.

Es war tatsächlich das beste Spiel, was ich von unserer Mannschaft bisher gesehen habe. Joti Chatzialexiou, Leiter Nationalmannschaften beim DFB

Selbstbewusstsein ist ob des klaren Ergebnisses zum EM-Auftakt und solcher Laufwerte natürlich angebracht - und ist es auch, wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem bevorstehenden Kracher mit Mitfavorit Spanien am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegenüber dem DFB mitteilte: "Uns muss erstmal einer schlagen!"

"Wir haben gesagt, wir wollen (...) mit einem Selbstverständnis spielen, dass wir die Mannschaft sind, die entscheidet, wer hier Europameister wird", berichtete derweil Joti Chatzialexiou, Leiter Nationalmannschaften beim DFB, über eine Ansprache an die Auswahl des Rekord-Europameisters (acht Titel). "Es war tatsächlich das beste Spiel, was ich von unserer Mannschaft in meiner sportlichen Verantwortung bisher gesehen habe", meinte der 46-Jährige am Samstag - und er ist seit dem 1. Januar 2018 im Amt.