"Lauffaul" und "Freestyle": Zorniger kritisiert "schlechtesten" Auftritt der Saison

Bei der 0:2-Niederlage gegen den Abstiegskandidaten Hansa Rostock enttäuschten die zuvor zweimal siegreichen Fürther auf ganzer Linie, was bei Cheftrainer Alexander Zorniger für Ärger sorgte.

Mit zwei Dreiern in Serie im Rücken war die SpVgg Greuther Fürth nach Rostock gereist. Gegen die Kogge lief allerdings nicht viel zusammen. Offensiv äußerst harmlos, präsentierte sich auch die Defensive nicht sattelfest, die Folge war eine verdiente 0:2-Niederlage.

"Ich glaube, dass man sich massiv bei allen entschuldigen muss, die den Weg nach Rostock auf sich genommen haben", wurde Chefcoach Zorniger nach der Partie deutlich, "was wir abgeliefert haben, war das Schlechteste, was ich dieses Jahr mit der Truppe gesehen habe, das wissen sie aber auch."

In einer Partie, in der man "will und will, und es funktioniert irgendwie nicht", kritisierte der 55-Jährige unter anderem die einfachen Grundtugenden: "Die Kogge hat uns jede Menge Räume angeboten, wir waren teilweise zu pass- und zu lauffaul, uns zu zeigen nach einem Pass." Während das Kleeblatt die Partie in der ersten Hälfte "noch einigermaßen unter Kontrolle" hatte, brach die Leistung im zweiten Durchgang ein, "weil wir dann nicht mehr diszipliniert aus den Positionen rausgespielt haben, sondern so ein bisschen Freestyle".

Mit Heidenheim wartet ein schwerer Gegner

Im Großen und Ganzen sah Zorniger "eine massive Enttäuschung für uns. Das werden wir diese Woche aufbereiten." Mit Blick auf die kommende Aufgabe werden die Sorgenfalten beim Trainer, der mit den Fürthern bisher eine positive Bilanz aufweist (acht Siege, zwei Remis, sechs Niederlagen), wohl nicht weniger: Der Tabellenzweite aus Heidenheim kommt am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) als Aufstiegsaspirant in den Ronhof - und will einen weiteren Schritt Richtung Bundesliga machen.

Ache nach Rostock-Spiel angeschlagen

"Nächste Woche kommt eine der physisch stärksten Mannschaften, vielleicht die physisch stärkste Mannschaft, auf uns zu", warnt der 55-Jährige. Ob Ragnar Ache gegen die Heidenheimer im Aufgebot stehen wird, ist noch unsicher. Der so wichtige Offensivmann, der in dieser Saison bisher sieben Tor erzielte und vier weitere Treffer beisteuerte, musste in Rostock bereits in der 26. Minute mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Dennoch ist die Lage in Fürth aufgrund der Tabellensituation noch relativ entspannt. Durch die wichtigen Siege gegen die Abstiegskandidaten aus Sandhausen (2:0) und Regensburg (2:1) in den vergangenen Wochen hat man acht Zähler Vorsprung auf Platz 16 und 17.