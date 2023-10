Lauf in China endet kampflos: Siegemund erreicht Viertelfinale in Nanchang und zieht zurück

Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier im chinesischen Nanchang die Runde der letzten Acht erreicht. Wird dort aber nicht antreten.

Siegemund gewann am Freitag gegen die Norwegerin Ulrikke Eikeri deutlich mit 6:1, 6:3 und sollte bei dem Hartplatz-Event nun eigentlich auf Katerina Siniakova aus Tschechien treffen. Doch die WTA meldet auf ihrer Website ein "Walkover" und Siniakova als kampflose Siegerin. Zu den Gründen für Siegemunds Nichtantritt macht die Föderation keine Angabe, womöglich sagte die Deutsche jedoch zu Gunsten des Doppel-Wettbewerbs (Halbfinale gemeinsam mit Vera Zvonareva) ab, da sie hier noch Chancen auf die WTA-Finals hat.

Gegen die Nummer 654 der Weltrangliste verwandelte Siegemund nach 1:25 Stunden ihren fünften Matchball. Der erste Satz dauerte nur 30 Minuten. Die 35-jährige Deutsche führte schnell mit 4:0 und ließ auch danach der Gegnerin kaum Möglichkeiten. Im zweiten Durchgang nahm Eikeri der Deutschen ein Aufschlagspiel ab und führte 2:1. Doch Siegemund konterte sofort und holte sich dann mit dem 4:2 das vorentscheidende Break. Zwar wehrte Eikeri mehrere Matchbälle ab und hatte sogar die Chance auf ein erneutes Break, aber Siegemund behielt die Nerven.

Gute Leistungen in China

Siegemund (WTA-91.) ist in China stark unterwegs. Bereits in der vergangenen Woche in Zhengzhou hatte sie das Viertelfinale erreicht und war dadurch erstmals seit rund zwei Jahren in die Top 100 der Weltrangliste zurückgekehrt.