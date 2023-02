Lauernde Verfolger, Kampf im Keller und ein Topspiel: Das bringt der 20. Zweitliga-Spieltag

Der 20. Spieltag in der 2. Liga verspricht Spannung in der eng zusammengerückten unteren Tabellenhälfte, bringt ein Spitzenspiel am Samstag mit sich - und Verfolger, die auf Ausrutscher der Topteams lauern.

Vier Teams am Freitagabend: Wer setzt sich (weiter) aus dem Keller ab?

Mit Fürth, Karlsruhe, Bielefeld und Rostock eröffnen vier Teams den 20. Zweitliga-Spieltag, die sich möglichst schnell aus dem Tabellenkeller absetzen wollen. Selbstvertrauen tankten am vergangenen Wochenende die SpVgg Greuther Fürth und die Arminia. Während der DSC nach dem 3:1-Sieg in Regensburg mit Rostock einen weiteren Konkurrenten aus dem unteren Drittel empfängt, will das Kleeblatt an den hochemotionalen 1:0-Derbysieg gegen Nürnberg anknüpfen. Tabellarisch setzte sich die SpVgg damit ins Tabellenmittelfeld ab (10. Rang). Nun geht es darum, das Punktepolster auf die Abstiegszone durch einen Dreier in Karlsruhe zu vergrößern - und einen direkten Konkurrenten zu distanzieren.

Spitzenspiel auf dem Schlossberg - Drei Verfolger zuvor im Einsatz

Heiß her geht es am Samstagabend (20.30 Uhr) auf dem Heidenheimer Schlossberg. Der drittplatzierte FCH empfängt den Zweiten HSV. Die Schwaben, die in der Heimtabelle auf dem ersten Rang stehen, können den Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz verkürzen (aktuell vier Zähler). Dem HSV, der das beste Auswärtsteam stellt, winkt mindestens für eine Nacht die Tabellenführung.

Bereits am Nachmittag (13 Uhr) können drei Verfolger des Spitzentrios vorlegen. Hannover 96 und der SC Paderborn stehen sich ab 13 Uhr im direkten Duell gegenüber. Der SCP könnte bis auf einen Zähler an die Heidenheimer heranrücken, für Hannover - ohne den gesperrten Neumann (Gelb-Rot) - geht es nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt hingegen darum, den Anschluss nicht zu verlieren. Gleiches gilt für das punktgleiche Holstein Kiel, das den 1. FC Magdeburg empfängt. Beim Schlusslicht hängt nach dem öffentlichen Zwist zwischen Mannschaft und Fans der Haussegen schief - können drei Punkte die Stimmung aufhellen? Kiel hat allerdings keins der bisherigen drei Zweitliga-Duelle verloren.

Dringend nötig hätten das auch der 1. FC Nürnberg und Jahn Regensburg. Der Club steckt im Tabellenkeller fest, belegt den Relegationsplatz und geht punktgleich in das Duell mit dem Vorletzten. Cheftrainer Markus Weinzierl versprach nach der Derby-Pleite in Fürth Besserung. Die hat aber auch der SSV nötig, nachdem die Oberpfälzer seit sechs Partien ohne Sieg sind.

Darmstadt gegen Lieberknechts Ex-Team - Rote Teufel am Millerntor

Ohne Sieg ging auch Darmstadt 98 aus dem Pokal-Achtelfinale in Frankfurt hervor, die Lage bei den Lilien ist aber natürlich eine grundlegend andere: Denn beim 2:4 in Frankfurt hat sich das Team von Trainer Torsten Lieberknecht teuer verkauft und in der 2. Liga steht der SV souverän auf Rang eins. Nun kommt Lieberknechts Ex-Klub, "die wahre Eintracht", wie er sagte, nach Südhessen und fordert den Spitzenreiter heraus. Allerdings: Darmstadt hat seit sechs Partien nicht mehr gegen die Löwen verloren.

Mit ganz viel Rückenwind tritt der 1. FC Kaiserslautern parallel beim FC St. Pauli an. Die Roten Teufel, denen der Gelb-gesperrte Tomiak fehlt, haben sechs der vergangenen sieben Punktspiele gewonnen und haben sich längst als erster Verfolger des Spitzentrios oben festgebissen. Mit den Kiez-Kickern steht dem FCK nun aber eine Herausforderung bevor, denn unter ihrem neuen Coach Fabian Hürzeler ist St. Pauli ins neue Jahr mit zwei Siegen und ohne Gegentor gestartet.

Außerdem am Sonntag: Fortuna Düsseldorfs Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Während die Rheinländer nach dem 1:4 in Paderborn auf Wiedergutmachung aus sind, geht es für den SVS um wichtige Punkte im Abstiegskampf.