Laudehr über DFB-Prämienverteilung: "Mir ist das zu wenig"

Vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft am Montag bei der WM in Australien und Neuseeland übt Ex-Nationalspielerin Simone Laudehr deutliche Kritik an der Prämienverteilung beim DFB.

"Die Männer hätten 400,000 Euro für den WM-Titel bekommen, die Frauen würden rund 250.000 Euro bekommen. Warum stockt der DFB die Prämie nicht auf 400.000 Euro auf?", moniert die Weltmeisterin von 2007 im Gespräch mit dem kicker.

Ihre Begründung: "Wenn wir für die Nationalmannschaft spielen, dann spielen wir für Deutschland. Wir haben alle für das gleiche Ziel. Warum wird auf Verbandsebene ein Unterschied gemacht?" Und sie findet: "Gerade wir Älteren müssen auch mal die Stimme erheben." Laudehr gewann mit der Nationalmannschaft nicht nur die WM 2007, sondern auch die Europameisterschaften 2009 und 2013 sowie die olympische Goldmedaille 2016 in Rio.

Wir müssen jetzt aber weitere Schritte gehen, nicht erst in fünf Jahren. Mir ist das zu wenig. Simone Laudehr über die Fortschritte im deutschen Frauenfußball

Insgesamt sei in Deutschland nach der erfolgreichen EM im vergangenen Jahr in England nicht genug passiert, meint die 37-Jährige. "Mich hat es sehr gefreut, dass endlich mal die Stadien voll sind. Es bewegt sich auch etwas. Aber mehr müsste möglich sein. Es ist natürlich auch nicht alles schlecht, im Gegenteil. Wir müssen jetzt aber weitere Schritte gehen, nicht erst in fünf Jahren. Mir ist das zu wenig." Ihr Wunsch: Es müsse in den Vereinen mehr zusammengearbeitet werden. So wie in England, wo Männer und Frauen in vielen Klubs auf ein und demselben Gelände trainieren.

Die Ex-Nationalspielerin, die 2021 ihre Profikarriere beendete, würde sich so eine Verzahnung beispielsweise auch bei Bayern München wünschen. "Meiner Meinung nach müsste es so sein, dass die Bayern-Frauen auch an der Säbener Straße trainieren können und in den Austausch mit den Männern kommen. Und es sollte irgendwann mal so sein, dass man die Frauen auch in die Allianz Arena integriert." Natürlich seien die Bedingungen "top am Campus, trotzdem wäre die Nähe, der Kontakt und der Austausch besser. Das sollte nicht nur für die Bayern gelten", hofft Laudehr, die von 2016 bis 2021 in München spielte und danach im klubeigenen Museum des FC Bayern arbeitete. Seit Herbst 2022 ist Laudehr bei EA Sports angestellt, dem führenden Anbieter für Sport-Games für Frauenfußball.

Insofern ist die Verbindung zu ihrem Lieblingssport weiterhin sehr intensiv. Einen Titel-Favoriten gibt es für Laudehr bei der WM nicht. Auch nicht der amtierende Weltmeister: "Die USA sind eine Turnier-Mannschaft. Ich schätze sie aber nicht so stark ein wie in den letzten Jahren." Und das deutsche Team sei noch schwer einzuschätzen: "Eine Schwäche ist das Abwehr-Verhalten." Trotzdem: "Es ist berechtigt, dass sie Weltmeister werden wollen. Jedes Team hat seine Stärken und Schwächen. Deutschland war immer eine Turnier-Mannschaft, aber die anderen Nationen schlafen nicht. Es ist nicht so schlecht, was die so genannten Underdogs auf den Platz bringen."

Sambia-Niederlage für Laudehr kein Beinbruch

So wie Sambia, das im letzten Test vor der WM gegen das DFB-Team mit 3:2 gewann. Für Laudehr kein Beinbruch: "Für die deutsche Mannschaft gilt es, die Schwächen noch zu beheben. Solche Spiele hat es früher bei uns auch gegeben." Und danach liefen die Turniere meist trotzdem gut. So wie 2007 in China. Damals durften sich die deutschen Weltmeisterinnen über 90.000 Euro Titel-Prämie freuen.