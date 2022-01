Latza und Drexler gegen Kiel wohl dabei

Danny Latza und Dominick Drexler befinden sich bei Schalke wieder im Training. Trainer Dimitrios Grammozis kann gegen Kiel wohl auf das Duo zurückgreifen.

Zurück an Bord: Schalke-Kapitän Danny Latza. imago images/RHR-Foto

Drexler und Latza trainieren bereits seit Dienstag wieder mit, einem Einsatz gegen Kiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte nichts im Wege stehen.

Drexler litt zuletzt unter muskulären Problemen. Der Offensivakteur kam in der Hinrunde in 13 Spielen zum Einsatz (kicker-Durchschnittsnote 3,81), ein Tor und zwei Assists gelangen dem Neuzugang vom 1. FC Köln. Am Wochenende könnte er auf einige alte Kollegen treffen, von 2016 bis 2018 kickte Drexler für Holstein Kiel.

Latza musste in der Hinrunde gleich mehrere Rückschläge verkraften. Beim Saisonauftakt gegen den Hamburger SV (1:3) erlitt er eine Knieverletzung, fehlte später noch wegen einer Prellung und zuletzt wegen einer Muskelverletzung. Der Schalke-Kapitän kam in der Hinrunde auf nur sechs Einsätze (4,13).

Damit stehen Grammozis auf der Achterposition weitere Alternativen zur Verfügung. Beim 1:1 am 18. Spieltag beim Hamburger SV war Schalke mit Blendi Idrizi und Rodrigo Zalazar gestartet.

Auch Terodde wieder dabei - Wouters vor Abschied

Auch Simon Terodde (nach Corona-Virus) hat gestern erstmals mit der Mannschaft trainiert. Am heutigen Mittwoch übte er zunächst individuell und absolvierte ein paar Läufe auf dem Nebenplatz, zusammen mit Salif Sané und Thomas Ouwejan. Später trainierte auch dieses Trio mit dem Team.

Dries Wouters steht hingegen vor dem Abschied aus Gelsenkirchen. Wie die Knappen vermeldeten, fehlte der Abwehrspieler beim Training am Mittwoch, "weil er sich in Gesprächen mit einem anderen Verein befindet". Der 24-jährige Belgier hat sich auf Schalke in der Hinrunde nicht durchsetzen können.