Latza nicht mehr unangefochtener S04-Kapitän

Wenn Danny Latza künftig spielt, bedeutet das nicht automatisch, dass er dann auch die Armbinde trägt. Möglicherweise führt Simon Terodde die Mannschaft weiterhin auch dann aufs Feld, wenn Latza und er gemeinsam in der Startelf stehen.

Aus Schalkes Trainingslager in Belek (Türkei) berichtet Toni Lieto

Benedikt Höwedes war der letzte langjährige Mannschaftsführer des FC Schalke, seit seiner Absetzung im Sommer 2017 stecken die Königsblauen in der Kapitäns-Krise: 16 verschiedene Profis trugen die Armbinde. Seit seiner Ernennung zum Kapitän im Sommer 2021 führte Danny Latza die Elf in lediglich zehn Ligaspielen aufs Feld. Er war oft verletzt, und wenn er fit war, saß er oft nur auf der Bank.

Terodde ist Spitzenreiter

So kommt es, dass in all der Zeit sogar zwei Spieler häufiger die Binde trugen als der Chef-Kapitän. Vize Simon Terodde kommt auf 18 Einsätze mit der Binde am Arm, der mittlerweile in die USA abgewanderte Victor Palsson auf 16. Zudem wurde seit Sommer 2021 vier weiteren Schalkern die Ehre zuteil: Maya Yoshida zweimal, Ralf Fährmann, Dominick Drexler und Thomas Ouwejan je einmal.

Als eine Art fester Stellvertreter hat sich Terodde herauskristallisiert, bei einer Vertretung muss es künftig aber nicht bleiben. Möglicherweise führt der Stürmer die Mannschaft auch dann weiterhin aufs Feld, wenn er und Latza gemeinsam in der Startelf stehen. Das deutet Trainer Thomas Reis im kicker-Interview (Montagausgabe) an: "Das regeln die beiden untereinander."

Reis weicht die Hierarchie bewusst auf

Reis' Vorgänger Frank Kramer hatte sich nach Amtsantritt im Sommer dazu entschlossen, Latza die Binde nicht abzunehmen - wohlwissend, dass der Mittelfeldspieler wohl keine Stammkraft sein würde. Reis weicht die Hierarchie nun bewusst auf. "Ich mache kein Geheimnis daraus, dass es für mich gar nicht so entscheidend ist, wer die Binde am Arm trägt. Wichtig ist, dass jeder Einzelne seine Führungsaufgaben erledigt", sagt Reis.

Nach Lage der Dinge wird sich Reis im Sommer einen ganz neuen Mannschaftsführer suchen müssen. Sowohl bei Latza als auch bei seinen beiden offiziellen Stellvertretern Terodde und Yoshida laufen die Verträge nach der Saison aus.

Die nächste Gelegenheit, die Mannschaft aufs Feld zu führen, bietet sich an diesem Dienstag, wenn der FC Schalke in Belek ein Testspiel gegen den 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr MEZ) absolviert. Am Samstag folgt in Gelsenkirchen die Generalprobe gegen Werder Bremen. Kommende Woche geht es dann nach mehr als zweimonatiger Pause mit der Bundesliga weiter. Der Tabellenletzte gastiert zunächst bei Eintracht Frankfurt, in der englischen Woche empfängt er dann erst RB Leipzig und anschließend den 1. FC Köln.

Im kicker-Interview (Montagausgabe, auch als eMagazine) erklärt Reis unter anderem, warum er den direkten Klassenerhalt anpeilt, weshalb Schalke von seinen schlechten Erfahrungen beim VfL Bochum profitieren kann und aus welchen Gründen er die Neubesetzung der Linksverteidigerposition für zwingend notwendig hielt.