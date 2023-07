Latza gibt sein Kapitänsamt mit sofortiger Wirkung ab

Danny Latza hat sein Kapitänsamt beim FC Schalke 04 mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Darüber informierte der gebürtige Gelsenkirchener seine Mitspieler am Sonntagabend im Trainingslager, zuvor zog er den Trainer und den Sportdirektor ins Vertrauen.

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill (Österreich) berichtet Toni Lieto

Als Schalke 04 in der ersten Jahreshälfte 2021 um Danny Latza warb, verband der Verein das in den Gesprächen mit der Aussicht aufs Kapitänsamt. Und so kam es: Der gebürtige Gelsenkirchener wechselte im Sommer nach dem Schalker Abstieg ablösefrei vom FSV Mainz 05 zu seinem früheren Jugendverein, der damalige Trainer Dimitrios Grammozis machte ihn zu seiner rechten Hand. Zwei Jahre später hat Latza sein Amt nun niedergelegt, darüber informierte er seine Mitspieler am Sonntagabend im Trainingslager in Österreich.

"Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen", wird Latza in einer anschließenden Klubmitteilung zitiert. "Jeder weiß, was mir der Verein bedeutet und welche Ehre es für mich war, die Binde zu tragen. Es war ein Privileg für mich, Kapitän eines der größten Vereine Europas gewesen zu sein."

Er wird auch weiterhin auf und neben dem Platz ein wichtiger Ansprechpartner für die Spieler und mich bleiben. Thomas Reis

Aber: "Ich habe gespürt, dass dieser Impuls der Mannschaft guttun wird. Der Trainer und ich haben immer einen sehr guten Austausch, deshalb habe ich nach meinem persönlichen Entschluss direkt das Gespräch mit Thomas gesucht und ihm mitgeteilt, dass ich mein Amt zur Verfügung stelle", sagt Latza.

Trainer Thomas Reis rechnet dem 33-Jährigen seinen Entschluss hoch an. "Danny hat ein feines Gespür für die Situation. Er möchte mit diesem Schritt verhindern, dass das Thema Kapitän den öffentlichen Fokus zu sehr von unseren Zielen weglenkt. Um das zu verhindern, stellt er sein Ego zurück und das Wohl der Mannschaft nach vorne. Genauso handelt ein echter Kapitän", sagt Reis. "Er wird auch weiterhin auf und neben dem Platz ein wichtiger Ansprechpartner für die Spieler und mich bleiben, daran gibt es keine Zweifel."

Sportdirektor André Hechelmann sieht es ähnlich wie der Trainer. "Mir imponiert Dannys Entscheidung sehr. Für ihn, der in Gelsenkirchen geboren ist und die Knappenschmiede durchlaufen hat, war es unheimlich emotional, Schalke als Kapitän aufs Feld zu führen", meint Hechelmann. "Dass er nun proaktiv auf uns zugekommen ist, um Thomas Reis die Möglichkeit für einen neuen Impuls zu geben, zeugt von seiner charakterlichen und persönlichen Reife."

Möglicherweise kam Latza einer Abberufung zuvor. Der 33-Jährige, dessen Vertrag bis 2024 gilt, konnte sich seit seiner Rückkehr in den Pott nie als Stammspieler etablieren, die Kapitänsbinde wurde häufig weitergereicht. Auch Simon Terodde, Ralf Fährmann und Maya Yoshida trugen sie in der vergangenen Saison. Wer Latza nun dauerhaft als Kapitän folgt, steht noch nicht fest. Kandidaten gibt es einige, allen voran Torwart Fährmann und Torjäger Terodde.