Lattwein und Lohmann fallen für Länderspiele aus

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft stehen am kommenden Samstag und dem Dienstag darauf die nächsten Länderspiele an. Fehlen werden Lena Lattwein und Sydney Lohmann.

In Sachen WM-Qualifikation sieht es für die DFB-Frauen sehr gut aus. Nach sechs Spielen steht die deutsche Mannschaft mit der Topausbeute von 18 Punkten auf Platz 1 der WM-Qualifikationsgruppe H.

Der Vorsprung auf den Zweiten Portugal beträgt fünf Punkte. Gegen jenes Team geht es für die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg auch am kommenden Samstag (16.10 Uhr in Bielefeld). Es kann also ein großer Schritt in Richtung Endturnier gemacht werden. Am Dienstag darauf, dem 12. April (16 Uhr), steht das Gastspiel in Serbien an.

Verzichten muss die Bundestrainerin in beiden Spielen auf die Münchnerin Lohmann (positiv auf COVID-19 getestet) und Wolfsburgs Lattwein (muskuläre Beschwerden). Voss-Tecklenburg nominierte Ramona Petzelberger von Aston Villa und Chantal Hagel von der TSG 1899 Hoffenheim nach.