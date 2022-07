Lattwein über Freigang: "Laura schreit sich die Seele aus dem Leib"

Bislang lief die EM für die deutsche Mannschaft optimal. Und das soll sich auch so fortsetzen. Es geht um die "perfekte Gruppenphase".

Von der Frauen-EM in England berichtet Gunnar Meggers

Bislang lief die EM für die deutsche Mannschaft optimal. Und das soll sich auch so fortsetzen. Obwohl es im letzten der drei Gruppenspiele am Samstag (21 Uhr) in Milton Keynes eigentlich um nichts mehr geht, weil Deutschland mit zwei Siegen als Gruppensieger und Finnland nach zwei Niederlagen als Gruppenletzter feststehen, verfolgen die deutschen Spielerinnen dennoch ein Ziel. "Wir wollen eine perfekte Gruppenphase spielen und haben Bock, die Vorrunde ohne Gegentor beenden", erklärt Linda Dallmann.

Wir wollen eine perfekte Gruppenphase spielen und haben Bock, die Vorrunde ohne Gegentor beenden. Linda Dallmann

Das deutsche Team erwartet am Samstag einen tief stehenden Gegner, der auf Konter lauern wird. "Wir hoffen, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden", erzählt Lena Lattwein, die ebenso wie Dallmann in den ersten Spielen gegen Dänemark (4:0) und Spanien (2:0) zunächst auf der Bank Platz nehmen musste.

Beide wurden in beiden Spielen jeweils eingewechselt. Lattwein gelang gegen Dänemark sogar noch ein Tor - ihr erstes im 18. Länderspiel. "Wir haben frischen Wind von der Bank reingebracht", erzählt die defensive Mittelfeldspielerin vom VfL Wolfsburg. "Aber es wird uns auch leicht gemacht, in die Mannschaft zu kommen, wenn wir eingewechselt werden."

Lattwein und Dallmann in der Startelf

Am Samstag wird sich die Situation für Lattwein und Dallmann verändern. Beide rücken in die Startelf: Lattwein ersetzt die gesperrte Lena Oberdorf, Dallmann ihre angeschlagene Vereinskollegin Lina Magull vom FC Bayern. Ein Qualitätsabfall ist dadurch nicht mal ansatzweise zu befürchten. "Es ist eine große Stärke, das wir diese Breite im Kader haben", freut sich Dallmann.

Klarer Auftrag an die Bank: "Genauso kaputt sein"

Und einen anderen Aspekt hob die Münchnerin noch hervor: die Rolle der deutschen Ersatzbank. "Der Auftrag für die Ersatzspielerin lautet, dass sie am Ende der 90 Minuten genauso kaputt sein müssen, wie diejenigen die spielen." Ein besonderes Lob gebührt dabei der Frankfurter Stürmerin Laura Freigang, die bislang noch nicht eingesetzt wurde. "Laura schreit sich in jedem Spiel die Seele aus dem Leib", erzählt Lena Lattwein.