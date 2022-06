Lattwein: "Niemand darf sich zu sicher sein"

Im zweiten Trainingslager der Frauen-Nationalelf fallen auch die Entscheidungen, welche fünf Spielerinnen den EM-Zug verpassen werden. Der Stimmung in Herzogenaurach tut dies - noch - keinen Abbruch.

Die Stimmung ist gut, die Bedingungen auch. Seit Sonntag bereitet sich die Frauen-Nationalmannschaft auf dem adidas-Campus in Herzogenaurach auf die Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli) vor. "Wir haben eine überragende Anlage und eine schöne Unterkunft. Auch die Trainingsplätze sind toll", schwärmt Lena Lattwein vom VfL Wolfsburg.

In diesem zweiten Trainingslager fallen aber auch die Entscheidungen, welche fünf Spielerinnen (inklusive einer Torhüterin) aus dem 28er Kader noch gestrichen werden. "Es ist noch kein Thema. Aber es ist uns natürlich bewusst, dass der Kader noch reduziert werden muss. Das pusht alle noch mehr, verursacht aber keinen Bruch in der guten Stimmung, die wir haben", erzählt Mittelfeldspielerin Lina Magull von Bayern München. "Wir wissen nicht so genau, wie der Plan der Trainer ist. Der Konkurrenzkampf ist groß. Und niemand darf sich zu sicher sein", betont Lattwein (22), die bislang 16 Länderspiele absolviert hat.

Magull sieht positiven Trend

Magull (27) zählt indes schon zu den erfahreneren Nationalspielerinnen. 59 Einsätze hat sie schon hinter sich. Sorgen über eine Kader-Nominierung muss sie sich nicht machen. Auch bei der WM 2019 in Frankreich, als das DFB-Team im Viertelfinale scheiterte, war die Kapitänin von Bayern München schon dabei. Seitdem sieht sie einen positiven Trend. Aber: "Wir sind immer noch auf dem Weg zu mehr Konstanz". Rückschläge wie das 2:3 in der WM-Qualifikation im April in Serbien gehören auch dazu. Magull: "Ich habe aber nicht das Gefühl, dass uns dieses Spiel verunsichert hat. Es war vielmehr ein Weckruf. Stand jetzt sind wir in einer guten Vorbereitung. Das macht alles einen runden Eindruck."