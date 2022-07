Lattwein: "Ich bin volles Risiko gegangen"

Die Torpremieren von Alexandra Popp und Lena Lattwein passten zu einem EM-Auftakt, der wie gemalt war für das deutsche Team. Bei aller Freude über ihre Torpremiere sieht Lattwein aber auch Luft für Verbesserungen.

Aus London berichtet Gunnar Meggers

Die Freude war ihr anzusehen. Nicht nur über den tollen 4:0-Sieg gegen Dänemark, sondern auch über ihr erstes Tor im DFB-Trikot. 17 Minuten brauchte Lena Lattwein am Freitagabend im Community Stadium des FC Brentford in London, um nach ihrer Einwechslung ihre Premiere zu feiern. Nach toller Kopfballvorlage von Vereinskollegin Lena Oberdorf traf die Wolfsburgerin in ihrem 18. Länderspiel aus kurzer Distanz ins kurze Eck zum zwischenzeitlichen 3:0. "Ich habe gesehen, dass die kurze Ecke frei war und bin volles Risiko gegangen. Das hat gepasst", freute sich die 22-Jährige, die in der 61. Minute für Sara Däbritz eingewechselt wurde.

Nach Lattwein war dann auch noch Alexandra Popp erfolgreich, die im ersten EM-Einsatz ihrer Karriere traf. "Ich freue mich total für Poppi. Sie ist eine Top-Stürmerin", erzählt Lattwein. "Sie hat eine schwere Zeit hinter sich, hatte immer wieder Rückschläge. Und die Erwartungshaltung an sie ist sehr hoch."

Die Premieren von Popp und Lattwein passten zu einem Abend, der wie gemalt war für das deutsche Team. "Wir haben von Anfang an dominanten Fußball gespielt und das umgesetzt, was wir wollten. Wir haben wenig zugelassen. Unsere Torhüterin Merle Frohms musste in der ersten Halbzeit ja nur einmal parieren. Und in der zweiten Halbzeit sind wir noch besser gestartet, waren noch griffiger und haben auch in der Höhe verdient gewonnen", zog Lattwein ein positives Fazit. "Aber es gibt immer etwas zu verbessern."

Am Dienstag im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien in London (21 Uhr) wird die das DFB-Team eine ähnlich gute Leistung zeigen müssen, um gegen den Titelfavoriten zu bestehen. Die Spanierinnen siegten am Freitag zum Auftakt gegen Finnland mit 4:1. Lattwein weiß: "Spanien spielt überragenden Ballbesitz-Fußball. Das ist schwer zu verteidigen. Wir werden ihr Spiel gegen Finnland noch mal analysieren und dann einen Matchplan entwickeln, mit dem wir sie schlagen wollen."