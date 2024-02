Lattenpech gegen HSV II: Drochtersen/Assel muss sich mit Punkt begnügen

Der SV Drochtersen/Assel und der Hamburger SV II eröffneten am Freitagabend das Wochenende in der Regionalliga Nord mit einem Remis.

Mit dem Wort Abnutzungskampf könnte man das torlose Remis der SV Drochtersen/Assel und des Hamburger SV II am Freitagabend noch am ehesten beschreiben. In den ersten 45 Minuten gab es auf schwierigem Geläuf kaum Gefahr vor den Toren, kaum Chancen. Drochtersens Kapitän von der Reith traf via Freistoß den Querbalken (18.), was die beste Phase der Gäste einläutete. Die Hamburger Reserve kam nun zwar vermehrt zu Abschlüssen, stellte D/A-Keeper Siefkes aber vor keine Probleme.

Nach der Pause drückten vor allem die Gastgeber. Joker Geißen schlenzte die Kugel aus der Distanz an die Latte (55.), Sekunden später parierte Mensah aus kurzer Distanz reaktionsschnell einen Drehschuss von Schmiederer (56.). Anschließend wurde es deutlich ruhiger, viel spielte sich zwischen den Strafräumen ab. Erst in den Schlussminuten tauchte D/A noch einmal vor dem Hamburger Tor auf. Reinckes Kopfball pfiff jedoch über die Querstange (73.), bei einem weiteren Kopfball war Mensah zur Stelle (83.). Während der Rothosen-Nachwuchs mittlerweile ein deutliches Polster auf die Abstiegsränge hat, müssen die Gastgeber durchaus noch zittern. Zwar hat auch D/A einen soliden Vorsprung, jedoch auch deutlich mehr Begegnungen ausgetragen als beispielweise Jeddeloh II oder Flensburg.