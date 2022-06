Latteier wechselt vom Club nach Bayreuth

Bei der SpVgg Bayreuth ist aktuell reichlich Bewegung im Kader. Am Freitag gab der Drittliga-Aufsteiger mit Tim Latteier (22) den nächsten Neuzugang bekannt.

In Sachen Transfers wird es in diesen Tagen nicht langweilig rund um die SpVgg Bayreuth. Mit Martin Thomann (Schweinfurt), Patrick Scheder (Jena) und Luke Hemmerich (Preußen Münster) standen bereits drei Neuzugänge fest. Nicolas Andermatt hat am Donnerstag seinen Vertrag verlängert. Und die beiden Offensivspieler Tim Danhof und Ivan Knezevic werden zu Ex-Bayreuth-Coach Timo Rost nach Aue wechseln.

Am Freitag gab der Aufsteiger in die 3. Liga direkt den nächsten Neuzugang bekannt: Mittelfeldmann Tim Latteier kommt vom 1. FC Nürnberg und wird zukünftig in der Wagnerstadt auflaufen. Der 22-Jährige spielt seit 2011 für den FCN und kam neunmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Dazu gesellen sich 52 Spiele in der Regionalliga Bayern (elf Tore).

"Ich habe ja in den letzten drei Jahren einige Male gegen Bayreuth gespielt. Und einige Jungs kenne ich ja auch ganz gut. Daher war die Altstadt für mich immer eine Option, wenn sie aufsteigt", so Latteier.