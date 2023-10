Last-Minute-Wuppertal schlägt zurück - Aachen macht's deutlich - Düren festigt Rang 2

Der Samstag am 11. Spieltag war voll bestückt. Das Traditionsduell zwischen RW Oberhausen und dem Wuppertaler SV endete ohne Sieger. Währenddessen ließ Aachen Aufsteiger Wegberg-Beeck keine Chance. Der 1. FC Düren untermauerte im ersten Spiel ohne Boris Schommers Platz zwei.

Kein Sieger im Traditionsduell

Last-Minute-Wuppertal ist zurück. Nach zuletzt drei Pleiten in Folge erkämpfte sich der WSV, der zu Beginn der Saison für seine Torgefahr in den Schlussminuten bekannt war, einen ganz späten Punkt im Traditionsduell gegen RW Oberhausen. Wuppertal erwischte vor über 5.000 Zuschauern eigentlich den besseren Start, zeigte sich dann aber wie so oft in den letzten Wochen defensiv einmal unaufmerksam und rannte einem Rückstand hinterher. Montag flankte punktgenau von der rechten Seite auf den freistehenden Kreyer. Der blieb cool und schob aus kurzer Distanz ein. Fast wäre aus dem Führungstreffer sogar ein Doppelschlag geworden. Wieder bediente Montag Kreyer, Patzler verhinderte jedoch Schlimmeres. In der 28. Minute hätten die Gäste nach einem tollen Steckpass auf Benschop, der sich die Kugel an RWO-Keeper Benz vorbeilegte und zu Fall kam, gerne einen Elfmeter bekommen. Schiedsrichter Benkhoff erkannte eine Schwalbe des Angreifers und ahndete dies mit einer Gelben Karte. Auch nach der Pause blieb die Partie umkämpft. Wuppertal attackierte Oberhausen jetzt etwas höher. Das eröffnet RWO Kontermöglichkeiten. Eine solche hätte dann fast zum zweiten Treffer des Tages geführt. Nach einem Doppelpass zwischen Ngyombo und Kreyer, warf sich ein WSV-Verteidiger in höchster Not in den Schuss. Es ging Hin und Her. Als in Oberhausen immer mehr die Zeit zum entscheidenden Faktor zu werden schien, zeigte Wuppertal zum wiederholten Mal seine Qualitäten im Schlussspurt. Ein Freistoß von rechts landete irgendwie bei Benschop, der die Kugel zum 1:1 über die Linie stocherte (89.). Wenig später war Schluss. Der WSV beendet seinen Negativtrend und holt einen für die Moral zweifelsohne enorm wichtigen Punkt bei RWO.

Aachen dreht spät auf

Alemannia Aachen blieb auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Gegen den Aufsteiger FC Wegberg-Beeck feierte die Alemannia einen deutlichen 4:1-Erfolg und nimmt dadurch immer mehr das obere Tabellendrittel ins Visier. Die Elf von Heiner Backhaus startete druckvoll und drückte die Gäste von Beginn an weit in die eigene Hälfte zurück. Müller und Pagliuca sorgten dabei jeweils aus der Distanz für erste Annäherungen an das gegnerischen Gehäuse. Der dritte Abschluss außerhalb des Sechzehners saß dann aber. Nach einer Ecke wurde der Ball zunächst geklärt. Aus dem Rückraum kam dann aber Scepanik angerauscht und jagte die Kugel in die Maschen (13.). Auch in der Folge blieb Aachen Chef im Ring und zeigte sich bei den vereinzelten Konter-Versuchen der Gäste hellwach. Ließ Aachen im ersten Durchgang noch zahlreiche Chancen auf eine höhere Führung liegen, stellte der Favorit nach dem Seitenwechsel früh die Weichen für den so wichtigen Heimsieg. Ramaj wurde geschickt und ging ins Eins-gegen-Eins gegen Keeper Meyer. Aachens Angreifer legte den Ball am Torwart vorbei und wurde dann von den Beinen geholt. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte eiskalt (62.). Mit der 2:0-Führung im Gepäck war die Partie dann so gut wie entschieden. Daran änderte auch der Anschlusstreffer zum 1:2 in der 71. Minute nichts mehr. Denn nur wenige Minuten später machte Aachen dem Aufsteiger endgültig den Gar aus. Erst vollendet Brasnic einen mustergültig vorgetragenen Konter zum 3:1 (76.), nur drei Zeigerumdrehungen später markierte Scepanik aus spitzem Winkel sogar Treffer Nummer vier (79.). Danach spielte Aachen die deutliche Führung clever runter, während der Tivoli den vierten Saisonsieg feierte.

Düren siegt ohne Schommers

Der 1. FC Düren hat sein erstes Ligaspiel ohne seinen in Richtung Duisburg abgewanderten Cheftrainer Boris Schommers gewonnen. In Gütersloh setzte sich der 1. FCD mit 3:1 durch und bleibt damit in der Rolle des Top-Verfolgers von Spitzenreiter Fortuna Köln. Düren erwischte einen Traumstart und ging mit der ersten Torchance in Führung. Zuvor hatten sich die Gäste eine Weile in der Gütersloher Hälfte festgesetzt, dann spielte Brock einen tollen Steckpass auf Schlößer, der aus kurzer Distanz vollendete. FCG-Keeper Peters war noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Düren blieb am Drücker, fing sich in der 26. Minute dann aber etwas überraschend den Ausgleich. Buckmaier trat einen Freistoß scharf auf den zweiten Pfosten, wo Twardzik wuchtig aus kurzer Distanz einnickte. Bis zur Pause ging es aber weiter nur in eine Richtung. Generell spielte Düren eine richtig starke erste Hälfte und belohnte sich quasi mit dem Pausenpfiff mit der erneuten Führung. Ein Freistoß segelte in den Strafraum, wo Top-Scorer Goden goldrichtig stand und auf 2:1 stellte (45.+2). Nach dem Seitenwechsel drehte sich der Wind in Gütersloh. Die Hausherren agierten nun mutiger und schnupperten ein ums andere Mal am erneuten Ausgleich. Passend zum aktuellen Lauf der Gäste hatte die Schwächephase auch dank des nötigen Spielglücks aber keine weiteren Konsequenzen mehr. Stattdessen holten die Gäste in der Nachspielzeit sogar zum endgültigen Knockout aus. Nachdem FCG-Keeper für den letzten Eckstoß der Partie mit in den Gäste-Strafraum aufgerückt war, musste Harnafi nach Vorarbeit von Goden nur noch ins leere Tor einschieben.

Doppel-Schlag erlöst Bocholt

Auch der 1. FC Bocholt bleibt Fortuna Köln auf den Fersen. Der 1. FCB setzte sich am Samstag mit 2:0 bei Fortuna Düsseldorf II durch. Für die Mannschaft von Dietmar Hirsch erwies sich das Duell mit der Zweitliga-Reserve als Geduldsspiel. Lange nämlich gestaltete sich die Partie offen. Bis zur 80. Minute stand die Null auf beiden Seiten, dann aber stach Bocholt binnen zwei Minuten eiskalt zu. Akritidis bediente Lorch, der aus kurzer Distanz vollstreckte. Kurz darauf schraubte sich der kurz zuvor eingewechselte Mesic nach einer Ecke in die Luft und erhöhte auf 2:0. Dem Doppelschlag hatte Düsseldorf nicht mehr entgegenzusetzen. Es blieb dabei.

Schalke II überrollt Velbert

Die Zweitliga-Reserve des FC Schalke 04 feierte derweil einen deutlichen Auswärtssieg. Gegen die SSVg Velbert setzte sich Königsblau mit 4:0 durch und behält damit die Spitzengruppe weiter fest im Blick. S04 ging früh in Führung. Eine Ecke von Kaparos flog auf den zweiten Pfosten, wo Poepperl clever auf Kozuki ablegte. Der 22-jährige Japaner zögerte nicht und knallte den Ball aus der Drehung unhaltbar aus kurzer Distanz in die Maschen. Schalke blieb dominant, mit dem Pausenpfiff erhöhte Königsblau auf 2:0. Kozuki leitet einen Angriff aus der eigenen Hälfte ein und schickte Müller über die rechte Seite auf die Reise. Dieser nahm Tempo auf und flankte fast auf Höhe der Grundlinie in den Rückraum. Velbert bekam die Situation nicht konsequent genug geklärt, Amadin hatte dann aus zehn Metern freie Schussbahn und versenkte sicher. In der 65. Minute war der Deckel dann endgültig drauf auf dieser Partie. Erneut agierte die Velberter Hintermannschaft nicht konsequent genug. Poepperl reagierte gedankenschnell und erhöhte auf 3:0. Den krönenden Abschluss eines insgesamt starken Schalker Auftritts markierte Krasniqi in der 87. Minute. Der Mittelfeld-Mann tänzelte sich durch die komplette SSVg-Defensive und vollendete zum 4:0-Endstand

Lippstadt ärgert Gladbach II

Eine bittere Pille musste am Samstag die Bundesliga-Reserve von Borussia Mönchengladbach schlucken. Lange nämlich galoppierten die Jungfohlen ungehindert auf der Erfolgsstraße, ehe sich der SVL kurz vor Schluss doch noch als Partycrasher offenbarte und Gladbach einen Punkt abtrotzte. Die Gäste lagen bereits ab der 7. Spielminute in Führung. Schroers belohnte den mutigen Start der Gladbacher mit dem verdienten Treffer zum 1:0. Lippstadt, das nach dem 4:3-Achtungserfolg gegen den Wuppertaler SV zuletzt aber reichlich Selbstvertrauen getankt hatte, steckte nicht zurück und hielt die Partie lange offen. Gladbach verpasste es, den Deckel frühzeitig draufzumachen, so kam es, wie es kommen musste: In der 86. Minute verwandelte Maier einen Strafstoß zum 1:1-Endstand.

Fortuna Köln lässt Ahlen abblitzen

Fortuna Köln bleibt bis auf Weiteres an der Tabellenspitze. Am Freitagabend löste der Primus seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht RW Ahlen vor allem dank einer stark verbesserten zweiten Hälfte souverän mit 2:0. Die Partie startete ruhig und nahm nach rund einer Viertelstunde den erwarteten Verlauf. Ahlen konzentrierte sich auf die Arbeit gegen den Ball, Köln übernahm die Spielkontrolle und suchte die Lücke. Gegen die vielbeinige Gäste-Defensive war vor allem in den ersten 45 Minuten aber kein Durchkommen. Auf der Gegenseite war hin und wieder auch die Kölner Hintermannschaft in der Defensive gefordert, Ahlen versuchte sein Glück mit schnellen Gegenstößen. Quasi mit dem Pausenpfiff bot sich der Fortuna dann die Riesenchance auf das 1:0. Beim Kopfball von Demaj, stellte RWA-Schlussmann Brüseke sein ganzes Können unter Beweis und hielt seine Farben im Spiel (45.).

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel Fahrt auf. Köln ließ den Ball nun schneller und gezielter durch die eigenen Reihen laufen und schlug in der 50. Minute zu. Nach einem schönen Zusammenspiel landete die Kugel bei Steinkötter, der blank vor dem Ahlener Tor nur noch einschieben musste. Fortuna behielt den Fuß weiter auf dem Gaspedal und drückte auf den zweiten Treffer. Ahlen wollte dem Druck der Hausherren mit Mut entgegentreten und selbst offensive Akzente setzen, wurde dafür letztlich aber gnadenlos bestraft. In der 65. Minute herrschte Unordnung im Sechzehner der Rot-Weißen, im Getümmel fiel der Ball vor die Füße von Breitfelder, der auf 2:0 erhöhte. Der zweite Treffer schien Ahlen endgültig den Stecker gezogen zu haben. Vor 2.426 Zuschauern im Südstadion ließ Köln die Partie im Stile einer Spitzenmannschaft ausklingen und sackte am Ende völlig verdient die drei Zähler ein.

Wiedenbrück stößt den Bock um

Der SC Wiedenbrück kann doch noch gewinnen. Nach fünf sieglosen Partien in Folge feierte der SCW gegen den SV Rödinghausen einen denkbar knappen 1:0-Erfolg. Der entscheidende Treffer zum 1:0 fiel dabei nämlich erst nach dem Ende der regulären Spielzeit. In der dritten Minute der Nachspielzeit avancierte Bahattin Karahan zum Matchwinner und beendete die schwarze Serie des SC Wiedenbrück. Die Umstände des dritten Saisonsieges werden den Hausherren dabei gänzlich egal sein. In der Tabelle zieht Wiedenbrück mit Rödinghausen gleich.