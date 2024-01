Last-Minute-Traumtor stellt die Weichen: Paderborn in der VBL auf der Überholspur

Im Nord-Westen der Virtual Bundesliga trafen der Spitzenreiter und dessen Verfolger aufeinander. Für Spannung und Dramatik sorgte nicht nur die Konstellation, auch auf dem digitalen Rasen war einiges geboten.

Zurück an der Spitze: Der SC Paderborn Bundesliga Collection via Getty Images

Der 14. Spieltag stand an: Erster gegen Dritter - St. Pauli gegen den SC Paderborn. Eine Chance auf Revanche für die Ostwestfalen, denn zum Jahresende hatten die Kiezkicker den Paderbornern die Tabellenführung entrissen.

Doch nicht nur auf dem Papier war es ein Spitzenspiel - auch auf dem digitalen Rasen war einiges geboten. Das Pauli-Duo Kamal Kamboj und Koray Kücükgünar fand besser in die Begegnung. Obwohl Paderborn mehr Spielanteile hatte, war es St. Pauli, das die Tore erzielte. Mit 2:0 führten die effektiven Hanseaten lange Zeit in der ersten Halbzeit, ehe kurz vor der Pause Jonas 'Jonny' Wirth und Jamie 'Chaser' Bartel den Anschlusstreffer erzielen konnten. Ein Hoffnungsschimmer? Danach schien es nicht, denn nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff stellte St. Pauli den alten Abstand wieder her.

Fragwürdiger Strafstoß leitet Aufholjagd ein

Den hielt St. Pauli abermals über lange Zeit, alles deutete auf einen erfolgreichen Auftakt für den Spitzenreiter hin. Eine fragwürdige Entscheidung des Schiedsrichters in FC 24 sollte das jedoch nochmal in Frage stellen. Im Strafraum wurde ein Paderborner voll Ball getrennt - eigentlich fair, doch der Unparteiische sah das anders und zeigte auf den Punkt. Eine Chance, die sich der Tabellendritte nicht entgehen ließ.

Souverän unten rechts verwandelt, konnten die Paderborner wieder hoffen. Die Marschroute für die Kiezkicker war nach dem Anstoß klar. Das Spielgerät möglichst über die volle Distanz halten, Ballverluste vermeiden. Doch genau das gelang ihnen nicht und so kam es, wie es kommen musste. Nur wenige Sekunden waren in der Nachspielzeit angebrochen, da erzielte Florent Muslija von der Strafraumlinie ein Traumtor. Der Trivela-Außensristschuss ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance - 3:3. Sinnbildlich sanken die St. Pauli-Spieler in FC 24 auf den Boden. Den Fehlstart damit abgewendet, verschaffte Wirth anschließend seinen Farben den Vorteil. Mit 2:1 siegte er gegen Kücükgünar. Ein Remis zwischen Kamboj und Bartel machte die Revanche für Paderborn schließlich perfekt.

Damit grüßt der Zweitligist in der VBL Club Championship wieder von der Tabellenspitze. Auch, weil der Zweite - SV Werder Bremen - Punkte liegen ließ. Gegen Fortuna Düsseldorf kamen die Grün-Weißen nicht über ein Remis hinaus. Gleichbedeutend mit einer äußerst spannenden Tabellensituation. Sowohl St. Pauli und Bremen stehen bei 33 Punkten - die Ostwestfalen haben einen Zähler mehr. Auf den Fersen ist ihnen der FC Schalke 04, der nach einem erfolgreichen Start in 2024 mit 24 Punkten auf Platz vier steht.