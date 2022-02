Last-Minute-Transfer für die TuS Koblenz: Mohamed Loum kommt vom Regionalligisten Bonner SC

In den letzten Stunden des Transferfensters hat die TuS Koblenz nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mohamed Loum wechselt vom Bonner SC aus der Regionalliga zur TuS Koblenz.

Exakt vier Stunden vor der Schließung des Wintertransferfensters zum 1. Februar 2022 hat die TuS Koblenz noch einen namhaften Neuzugang an Land gezogen. Mohamed Loum wechselt mit sofortiger Wirkung vom Bonner SC aus der Regionalliga zu den Schängeln, das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler erhält zunächst einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Loum möchte Spielpraxis sammeln

Loum wurde in der Jugend von Fortuna Köln ausgebildet, für die zweite Garde der Fortuna absolvierte er später auch seinen ersten Spiele im Herrenbereich. Insgesamt lief er für die Fortuna Köln II 39-mal in der Landes- und 15-mal in der Mittelrheinliga auf. Seit dem Wechsel zu Blau-Weiß Friesdorf im Sommer 2020 ist die Karriere des Talents aber zuletzt etwas ins Stocken geraten. In Friesdorf kam der Angreifer nur dreimal in der Liga zum Einsatz, trotzdem wagte er nur ein halbes Jahr später den Sprung in die Regionalliga zum Bonner SC, wo er bis heute kein Ligaspiel absolvierte. Von dem Rückschritt in gewohntes Terrain erhofft sich Loum daher vor allem eines: mehr Spielzeit.

Aber auch die TuS Koblenz, die den eigenen Erwartungen in dieser Saison deutlich hinterherhinkt, steckt große Hoffnungen in ihren neuen Mann. "Mit der Verpflichtung von Mohamed Loum haben wir einen talentierten Spieler für das offensive Mittelfeld verpflichtet. Wir haben vom Trainerteam die Rückmeldung erhalten, dass er eine echte Verstärkung für unser Team sein wird und haben kurzfristig alle Hebel in Bewegung gesetzt, Mohamed Loum zu verpflichten. Wir danken an dieser Stelle den Verantwortlichen des Bonner SC, die den Transfer schnell, professionell und kurzfristig mit uns umgesetzt haben", so Vizepräsident Nils Lappahn.

"Wir freuen uns, dass der Wechsel von Mohamed Loum zu den Schängeln noch so kurzfristig funktioniert hat. Wir hatten ihn länger im Auge und zu Probetrainings eingeladen. Im Spiel gegen die SG Hoher Westerwald hat uns Mohamed dann schlussendlich überzeugt. Wir wollen ihm so schnell wie möglich Spielpraxis in den Testspielen geben und sind uns sicher, dass er uns für den Rest der Saison weiterhelfen wird", ergänzt TuS-Trainer Michael Stahl.