Last-Minute-Torschütze Donkor: "Habe mich gewundert, dass ich mit rechts treffen kann"

Nicht alles lief glatt gegen den SV Sandhausen. Aber das Ergebnis stimmte aus der Braunschweiger Sicht. Vor allem das späte Tor von Anton-Leander Donkor ließ das Eintracht-Stadion beben. Der Torschütze selbst wusste indes gar nicht, wie er jubeln sollte.

Erst unsicher, dann ideenlos und schließlich resolut: Für Braunschweig wurde das Kellerduell gegen Sandhausen mitsamt verrückter Schlussphase erst spät zu einer Erfolgsgeschichte. Auch dank Anton-Leander Donkor, der den Ball in der letzten regulären Spielminute mit der rechten Innenseite zum entscheidenden 2:1 unter das Tordach setzte.

"Ich habe mich gewundert, dass ich mit rechts treffen kann", gestand der Linksfuß nach dem Abpfiff vor den "Sky"-Mikrofonen. Nachdem der Ball ins Netz gesprungen war, seien es dann "pure Emotionen" gewesen. "Ich wusste auch nicht genau, wie ich jubeln soll. Darum habe ich einfach meinen Emotionen freien Lauf gelassen", schilderte Donkor. Die Erleichterung war ihm anzumerken. Kein Wunder, hielt das Tor doch ganz essenzielle drei Zähler für die Löwen bereit, die den Vorsprung auf den Relegationsplatz damit auf fünf Punkte ausbauten.

In der ersten Halbzeit hatte Braunschweig Glück

Ende gut, alles gut, könnte man sagen. Denn die Eintracht kam in ihrem Heimspiel gegen bissige Sandhäuser eigentlich über weite Strecken nicht wie erhofft in die Gänge. "Man merkte uns an, dass die Nervosität ein wenig mitspielt. Wir haben einige gegnerische Chancen zugelassen und den Gästen etwas die Überhand gelassen. Die eigene Energie schien zu fehlen", analysierte Braunschweigs Trainer Michael Schiele, dessen Mannschaft den SVS in der ersten Hälfte regelrecht zum Toreschießen eingeladen hatte. Ademi ließ zwei Hochkaräter aus (9./44.).

Ob die von Schiele angesprochene Nervosität noch aus der Vorwoche resultierte, als man 1:5 in Paderborn untergegangen war? "Ich denke nicht. Wir haben das Spiel analysiert, haben gesehen, was wir verbessern müssen und dann war das eigentlich auch abgehakt", bilanzierte Donkor, der zudem ausgemacht hatte, was es brauchte, um gegen Sandhausen eine Reaktion auf das Paderborn-Spiel zu zeigen: "Wir haben uns in der Halbzeit nochmal gesagt, dass die zweiten Bälle entscheidend sein werden für unseren Erfolg." Tatsächlich erwuchs sein Treffer nach dem Kopfball-Querschläger von Ujah aus einem eben solchen zweiten Ballgewinn. Und auch das erste Tor durch Decarli war aus akribischem Gestocher im Getümmel heraus entstanden (82.).

Wenn wir unsere Chancen bekommen, können wir eiskalt sein. Wir brauchen nicht viele Chancen. Das haben wir bewiesen. Anton-Leander Donkor

"Die Mannschaft wusste, dass wir heute alles geben müssen bis zur 90. Minute", betonte der Siegtorschütze und hob zugleich lobend die Effizienz seines Teams hervor. "Wenn wir unsere Chancen bekommen, können wir eiskalt sein. Wir brauchen nicht viele Chancen. Das haben wir bewiesen." Die Mehrzahl der Torgelegenheiten hatte an diesem Nachmittag Sandhausen verbucht, doch mehr als der zwischenzeitliche Ausgleich durch Zhirov (88.) war den Kurpfälzern nicht vergönnt.

Durch den Sieg sieht die Lage für die Löwen nun schon wesentlich entspannter aus als vor dem Spieltag. "Heute war ein guter Schritt, jetzt müssen wir dranbleiben", forderte Schiele. Seine Elf könnte - je nachdem, wie die Konkurrenz spielt - schon am kommenden Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) bei der SpVgg Greuther Fürth den Klassenerhalt perfekt machen. Das wäre dann zwar nicht vor heimischer Kulisse, aber: "Ich denke, die Fans würden uns verzeihen, wenn wir uns auswärts schon die Punkte holen", so Donkor.