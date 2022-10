Last-Minute-Tor und zwei verschossene Elfmeter: FSV Frankfurt schlägt Mainz II

In einem Nachholspiel des 9. Spieltags hat der FSV Frankfurt gegen die U 23 des FSV Mainz 05 dank eines Treffers in der Nachspielzeit die drei Punkte bei sich gelassen. Beide Teams verschossen zudem jeweils einen Elfmeter, Mainz musste mit einem Mann weniger zu Ende spielen.

Die Vorzeichen vor dem Nachholspiel des 9. Spieltags waren in Bezug auf das vorherige Wochenende gegensätzlich: Während der FSV Frankfurt nach einer Durstrecke gegen den Bahlinger SC mal wieder gewinnen konnte (2:1), erwischte es die U 23 des FSV Mainz 05 nach vorher zwei Dreiern mal wieder, Aufsteiger SGV Freiberg nahm alle drei Punkte vom Bruchweg mit (1:2).

Am Mittwoch gaben zunächst die Mainzer den Ton an. Nach knapp einer halben Stunde bekamen die Gäste einen Elfmeter zugesprochen. Mizuta übernahm die Verantwortung, schoss aber vorbei. Das hinderte die Nullfünfer aber nicht, weiter am Drücker zu bleiben. In der 38. Minute fiel dann das erlösende und gleichsam verdiente Tor für Mainz, Curci war der Torschütze. Doch schon drei Minuten später schlug Frankfurt zurück, Peters glich im Anschluss an eine Ecke aus. Eine Initialzündung für die Männer vom Bornheimer Hang, die in den letzten Minuten des ersten Durchgangs auf einmal die Spielkontrolle an sich rissen. 05-Torwart Mohn musste eine Glanztat aufbieten, um Hirst am möglichen 2:1 zu hindern. Dann war Pause.

Müller scheitert an Mohn

Kurz nach Wiederbeginn konnte Mohn einen gefährlichen Kopfball von Awassi entschärfen, danach waren wieder die Mainzer das etwas bessere Team. Doch aus dem höheren Ballbesitz und dem leichten Chancenplus schlugen die Mainzer kein Kapital. Auf der Gegenseite gab es in der 80. Minute Elfmeter. Doch auch dieser ging nicht rein, Mohn parierte gegen Müller. Auch Frankfurts Torwart Hanin konnte sich in der 83. Minute bei einer Großchance der Gäste noch auszeichnen.

Die letzten fünf Minuten der regulären Spielzeit musste Mainz zu zehnt bestreiten, da Mizuta Gelb-Rot sah. Mit der letzten Aktion der Partie nutzten die Hausherren das tatsächlich noch aus: Boutakhrit verwandelte den Bornheimer Hang für einen kurzen Augenblick in ein Freudenmeer.