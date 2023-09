Last-Minute-Quit im Finale: 'RBLZ_Vejrgang' gewinnt FC Pro Cup 1

Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang hat das "erste Profi-Turnier" in EA SPORTS FC 24 gewonnen. Beim FC Pro Cup 1 brachte der Däne seinen Finalgegner sogar dazu, die Partie kurz vor Schluss abzubrechen.

Nach seinem Aus im Viertelfinale des FIFAe World Cup 2023 hatte RBLZ-Coach Daniel 'Fehrminator' Fehr nochmals bekräftigt, sein Schützling Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang sei der beste Spieler der Welt. Den finalen Nachweis blieb dieser im Sommer allerdings schuldig. Die nächste Gelegenheit erhält der Däne in EA SPORTS FC 24. Und er zeigte sich am Donnerstagabend in beeindruckender Frühform.

Beim als "erstes Profi-Turnier" deklarierten FC Pro Cup 1 setzte sich 'RBLZ_Vejrgang' direkt durch. Gegen teils namhafte Konkurrenz wie Yuval 'Yuval' Blizovsky (4:3) oder Ander 'Neat' Tobal (1:0) bahnte er sich seinen Weg ins Finale. Dort wartete einer seiner potenziellen Nachfolger als größtes FIFA- respektive FC-Talent: der 16-jährige Chris 'ChrisdeBoer' de Boer von Team Gullit und AZ Alkmaar.

De Boer über Vejrgang: "Nervig in solchen Situationen"

'RBLZ_Vejrgang' ging zwar in der ersten Halbzeit in Führung (38.), verpasste es anschließend aber lange, den Vorsprung auszubauen. Bis in die Schlussphase: Drei Treffer in elf Ingame-Minuten (78., 87. und 89.) veranlassten 'ChrisdeBoer' dazu, das Spiel noch vor dem Abpfiff zu verlassen. "Glückwunsch, er ist ein richtig guter Spieler", sagte der Niederländer danach in seinem Twitch-Stream: "Aber in solchen Situationen auch nervig. Er nimmt das ein bisschen zu ernst." Vejrgang dürfte es egal gewesen sein.

Der eSportler von RB Leipzig strich über den kompetitiven Traumstart in FC 24 hinaus auch ein Preisgeld in Höhe von 250 Euro ein. Die FC Pro Cups werden von den beiden Coaches Javier Villar und Edu Castellano veranstaltet. Letzterer ist FC-Trainer bei Manchester City. Sein neuer Spieler Matias 'Matias' Bonanno, der vor wenigen Wochen zu den Skyblues gewechselt ist, scheiterte im Halbfinale an de Boer.