"Last Klassiker": Angedeuteter Hitz-Abschied würde beim BVB keine Baustelle eröffnen

Dortmunds Torwart Marwin Hitz hat seinen Abschied angedeutet, eine Baustelle würde dies beim BVB nicht eröffnen. Die Frage aber lautet: Wer wird die Nummer zwei hinter Platzhirsch Gregor Kobel?

Am Samstag stand Marwin Hitz für den verletzten Gregor Kobel im Tor der Borussia, als die Dortmunder das Topspiel gegen den Rekordmeister aus München mit 1:3 verloren. Für den Schweizer Keeper war das offensichtlich das letzte Duell mit dem BVB gegen die Bayern, zumindest legt das ein Instagram-Post von Hitz nahe, in dem er die Worte "last Klassiker" postete.

Seine "Klassiker-Bilanz" gegen den FCB liest sich wie folgt: Fünf Spiele hat er bestritten, drei Niederlagen stehen zwei Siegen gegenüber. Hinzukommen sechs "Einsätze" als Ersatzkeeper, fünf davon in der Bundesliga, einen im Supercup.

Bürki geht nach sieben BVB-Jahren

Ersatzkeeper Hitz steht bei der Borussia eigentlich noch bis zum Sommer 2023 unter Vertrag, doch ungeachtet dessen sortiert der BVB derzeit seine Torhüter-Aufstellung neu: Der langjährige Stammkeeper Roman Bürki (232 Pflichtspiele für den BVB seit 2015) wechselt in diesem Sommer in die USA zu St. Louis City SC. Der neu gegründete Klub von Manager Lutz Pfannenstiel spielt ab 2023 in der MLS.

Drljaca vor Wechsel zum VfB

Zudem wird sich Drittliga-Torwart Stefan Drljaca im Sommer ablösefrei dem abstiegsbedrohten VfB Stuttgart wechseln, bei dem Stammkeeper Florian Müller eine ordentliche Saison bisher hinter sich gebracht hat - mehr aber auch nicht (kicker-Durchschnittsnote 3,20).

Lotka und Unbehaun: Duell um die Nummer zwei hinter Kobel

Schon fest verpflichtet haben die Dortmunder Herthas Nachwuchstorwart Marcel Lotka, der zuletzt regelmäßig in der Bundesliga zum Einsatz kam. Der 20-Jährige erhielt Anfang März beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, eingeplant ist Lotka als leistungsstarker und ehrgeiziger Keeper für die Dortmunder Zweitvertretung, die in der 3. Liga spielt.

Aus der U 19 stößt außerdem Silas Ostrzinski zum Team von Trainer Enrico Maaßen, der in dieser Saison 21 Mal Luca Unbehaun einsetzte. Die bisherige Nummer 3 der Profis verlängerte im Februar bis 2023, zählt also weiterhin zum Profi-Kader - und könnte sich mit Lotka um die Rolle als erster Ersatzmann von Stammkeeper Gregor Kobel duellieren.

Hitz-Abschied würde keine Baustelle eröffnen

Eine neue Baustelle also würde durch einen Abgang von Hitz nicht entstehen. Zuletzt war der Routinier mit einer Rückkehr zum FC Augsburg in Verbindung gebracht worden, wie der kicker bereits vor zwei Wochen berichtete. Auch eine Rückkehr in die Schweiz ist vorstellbar.