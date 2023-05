"Last fällt ab": Ingolstadts Sieg zum "richtigen Zeitpunkt"

Die Erleichterung nach dem ersten Heimsieg 2023 war in Ingolstadt zu spüren. Doch mit dem fast sicheren Klassenerhalt geben sich die Schanzer nicht zufrieden.

Die Erleichterung war Michael Köllner nach seinem ersten Heimsieg als Ingolstadt-Coach anzumerken. Das 3:1 gegen den SC Verl war nicht nur Köllners erster Heimerfolg, sondern der erste Dreier der Schanzer im Audi-Sportpark seit dem 8. November vergangenen Jahres (1:0 gegen Halle). "Es fällt eine große Last von uns ab. Es ist sehr schön, dass die Fans uns immer unterstützen. Umso schöner ist es, dass wir mal wieder gewonnen haben und jetzt feiern können", erklärte Tim Civeja, der sein erstes Drittliga-Tor erzielte, im Interview mit "MagentaSport".

Nach der langen Durststrecke kam der Sieg für den FCI genau "zum richtigen Zeitpunkt", wie Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer kundgab. Denn der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, den der VfB Oldenburg innehat, wuchs auf neun Punkte bei noch vier ausstehenden Partien an.

Wir hoffen, dass wir im Idealfall nächste Woche den Deckel drauf machen können. Michael Köllner

Auch aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses ist der Klassenerhalt fast sicher. "Seit ich hier angekommen bin, hat man den Druck gespürt. Es herrscht ein Existenzkampf. Die Mitarbeiter fürchten um ihren Job. Da hängt ja viel dran", verriet Köllner.

Diesen jetzt nur noch geringeren Druck können sich die Schanzer schon am Wochenende gegen Halle (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) komplett entledigen. "Wir sind über die 40 Punkte gesprungen und hoffen, dass wir im Idealfall nächste Woche den Deckel drauf machen können", gab der Coach die Marschroute schon auf der Pressekonferenz nach dem Verl-Spiel vor.

Mit guten Auftritten die Vorfreude für die kommende Saison erhöhen

Doch mit dem Klassenerhalt geben sich die Ingolstädter nicht zufrieden. Sie wollen in den nächsten vier Ligaspielen und dem Länderpokal-Finale gegen Illertissen noch die Vorfreude auf die kommenden Saison mit weiteren guten Auftritten erhöhen. "Wir sind rechnerisch noch nicht durch und auch nicht in der Lage, es jetzt schleifen zu lassen. Das sind wir auch unseren Fans schuldig. Nach so einer schlechten Rückrunde dürfen wir überhaupt nicht nachlassen", so Patrick Schmidt gegenüber dem "Donaukurier".

Sollten die Schanzer den Worten auch Taten folgen lassen, könnten die Fans immerhin noch die Heimsiege sechs und sieben in dieser Saison bejubeln.