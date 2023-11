"Last Dance": Saudi-Arabien kündigt letztes Duell zwischen CR7 und Messi an

Steigt im Februar 2024 das letzte Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi? Saudi-Arabien geht in einer Ankündigung davon aus.

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi haben Rekorde gebrochen, ihre Rivalität befeuert und eine Ära geprägt. In der ersten Februar-Woche im Jahr 2024 könnte nun das letzte Duell zwischen den beiden Superstars steigen. In Saudi-Arabien wurde am Dienstag der "Riyadh Season Cup" präsentiert, auf dessen Ankündiger die beiden Idole einer ganzen Generation gezeigt werden - unter dem Schriftzug "The Last Dance".

An dem Wettbewerb nehmen neben Messis Stammverein Inter Miami mit Al-Nassr und Al-Hilal auch die beiden vielleicht wichtigsten Klubs Saudi-Arabiens teil. Das kündigte Turki Al-Sheikh, Eigentümer von La-Liga-Klub Almeria und gleichzeitig Vorsitzender der saudi-arabischen "General Entertainment Authority" feierlich an.

Das kleine Turnier, bei dem nach dem Prinzip "Jeder gegen jeden" verfahren werden soll, steigt in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad und der dortigen Kingdom Arena. Die Heimspielstätte von Al-Hilal hat ein Fassungsvermögen für 26.000 Fans. Der Spielplan soll demnächst noch präzisiert werden.

Zweiter Vergleich in Riad

Saudi-Arabien erwartet, dass die Partien, in denen "alle" Superstars eingesetzt werden sollen, ein "weltweites Publikum" ansprechen. Jorge Mas, geschäftsführender Eigentümer von Inter Miami, lobte "die großartige Entwicklung des Fußballs in Saudi-Arabien sowie die großen Veränderungen im Unterhaltungssektor des Königreichs".

Die Teilnahme Inter Miamis lässt sich auch aus Gründen der Vorbereitung erklären: Der MLS-Klub, der in dieser Saison die Play-offs deutlich verpasst hatte, befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der heißen Phase der Vorbereitung auf die neue Spielzeit, die wohl Ende Februar oder Anfang März starten wird.

Ob es auch wirklich das letzte Duell zwischen Messi und Ronaldo wird, bleibt abzuwarten. Bereits Anfang des Jahres 2023 hatten sich CR7 - kurz nach dessen Wechsel nach Saudi-Arabien - und der damalige PSG-Angreifer Messi im Rahmen eines Freundschaftsspiels in Riad getroffen.