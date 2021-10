"Lasst uns noch über Fußball quatschen": Zum Tod von Rainer Holzschuh

Am Donnerstag verstarb Rainer Holzschuh im Alter von 77 Jahren. Der langjährige Chefredakteur und Herausgeber des kicker prägte das Fachblatt ein halbes Jahrhundert lang. Eine Würdigung.

Jedes Treffen, jeder Anruf begann mit der gleichlautenden Frage: "Mein Freund. Was gibt es Neues?" Sein Wissensdurst war grenzenlos. Die Fragestellung blieb unverändert auch nach den schlimmen Diagnosen seiner Ärzte im Oktober 2020 in seinem von wechselnden Ängsten und Hoffnungen geprägten Kampf, den Rainer Holzschuh in der Nacht zum vergangenen Donnerstag verloren hat. Im Alter von 77 Jahren.

"Fußball ist unser Leben" hieß der Song zur Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland; gesungen von Franz Beckenbauer, Gerd Müller und ihren Kollegen, die wenige Wochen später, am 7. Juli, den Titel gewannen. Seine Leidenschaft für und seine Liebe zum Fußball bestimmten auch das Leben des langjährigen Chefredakteurs und späteren Herausgebers des kicker.

Ein halbes Jahrhundert den kicker geprägt - Sieben Tage im Einsatz

Die Geschichte des am 14. Juli 1920 erstmals erschienenen kicker hat Rainer Holzschuh bis zum Eintritt in den Ruhestand zum 1. Januar 2021 ein halbes Jahrhundert maßgeblich geprägt. Über einen noch längeren Zeitraum als Karl-Heinz Heimann, der als Chefredakteur und Herausgeber sein Freund und Förderer war.

"Ein Leben für den kicker" schrieben wir bei der Verabschiedung von Rainer Holzschuh Ende Dezember 2020. Seine Ehefrau Annette und die Töchter Franziska und Barbara mussten den Ehemann und Vater mit dem kicker teilen, für dessen Mitarbeiter er immer erreichbar gewesen ist. In seinem Dauer-7-Tage-Einsatz in der Redaktion in Nürnberg oder an seinem Schreibtisch daheim in Altdorf bei Nürnberg. Selbst seinen Geburtstag feierte er nur in ungeraden Jahren im Kreis der Familie. Der 17. Juni fällt in der Regel in die Zeit von Welt- und Europameisterschaften, bei denen Holzschuh für den kicker oder den Deutschen Fußball Bund, dessen Pressechef er zwischen 1983 und 1988 gewesen ist, in Asien, Südamerika, Afrika, den USA oder Europa im Einsatz war.

"Der deutsche Fußball trauert um Rainer Holzschuh", schrieb am Freitag die Bild-Zeitung; die Süddeutsche Zeitung bemerkte in einem Nachruf, "dass diese überraschende Nachricht nicht nur die deutsche Fußballgemeinde erschüttert innehalten lässt."

Geschätzter Experte in Talkrunden: Holzschuh wurde zum Gesicht des kicker

Schon während seines Jura-Studiums arbeitete Holzschuh als freier Mitarbeiter für die Augsburger Allgemeine. In der Erkenntnis, dass Sportjournalist sein Traumberuf ist, beendete er nach fünf Semestern das Studium. Ab 1971 Leiter der Redaktion West, ab 1978 in selber Funktion in der Redaktion Nord, wechselte er 1983 zum DFB und kehrte 1988 zurück zum kicker. Als neuer Chefredakteur in die Zentrale in Nürnberg, wo er ab 2010 als Herausgeber über zehn Jahre die Richtlinienkompetenz besaß.

Initiator des Walther-Bensemann-Preises in Erinnerung an den kicker-Gründer. imago images/Zink

Als Chefredakteur wurde Holzschuh beim Start des privaten Fernsehens in Deutschland Mitte der 80 Jahre in diesen Medien das Gesicht des kicker. Als gefragter Teilnehmer an Talk-Runden, als geschätzter Experte in der Bewertung von Fußball-Tagesereignissen und sportpolitischen Entwicklungen in Funk und Fernsehen. Ein Jahrzehnt später ließ Holzschuh beim Aufbruch in die digitale Welt jungen Kollegen und Kolleginnen freie Hand beim Aufbau der kicker-Online-Redaktion, die heute rund um die Uhr das reichweitenstärkste Sportangebot in Deutschland produziert. Der klassische Printjournalist erreichte über viele Jahre mit seiner an jedem Montag in der Print-Ausgabe erscheinenden Kolumne "Scheinwerfer" einen großen Liebhaberkreis. In Würdigung des Autors stellte die Redaktion im Januar 2021 den "Scheinwerfer" ein und entschied sich für die Herausgabe einer neuen Kolumne.

Lasst uns noch über Fußball quatschen. Rainer Holzschuh

In seiner positiven Denkweise über den Fußball war Holzschuh auch ein Stück weit Lobbyist, ohne journalistische Grundsätze zu verletzen. Er befeuerte Diskussionen über das Spiel. "Lasst uns noch über Fußball quatschen", sagte er oft gegen Ende von Planungskonferenzen der Redaktion. Der in Bad Kissingen geborene Sohn eines Bankbeamten inspirierte Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen mit seinen Visionen wie Funktionäre in den Verbänden, Trainer oder Spieler, mit denen er Kontakte bis in den privaten Bereich pflegte. "Mehr Fachlichkeit, bitte", mahnte er bisweilen in diesen Gesprächen und Diskussionen an. Das Fachwissen des Mannes, der als Kind im Schulunterricht den kicker heimlich unter dem Tisch durchstöberte, war allgemein anerkannt. Und gefragt bei vielen Organisationen und Institutionen.

Als ESM-Präsident blieb ihm die Lewandowski-Ehrung verwehrt

1989 war Holzschuh Initiator und Mitbegründer der Vereinigung European Sports Media (ESM) und deren Präsident bis zu seinem Tod. Unter anderem verleiht ESM jedes Jahr den "Goldenen Schuh" an Europas erfolgreichsten Torschützen. Noch wenige Tage vor der Verleihung des "Goldenen Schuh" an Robert Lewandowski am 21. September 2021 in München freute sich Holzschuh darauf, diese vornehmen zu können. Das Schicksal schloss seine Teilnahme aus.

Viele Ehrungen, darunter auch die des Fußballer des Jahres: Rainer Holzschuh, hier mit langjährigem Wegbegleiter Franz Beckenbauer. imago images/Team 2

2004 gehörte Holzschuh zu den Gründern der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur in Nürnberg. Er rief den Walther-Bensemann-Preis in Erinnerung an den kicker-Gründer ins Leben. Über viele Jahre als Jury-Vorsitzender verlieh Holzschuh jährlich den Preis für herausragende Dienste im Fußball. Ebenfalls seit 2002 war er Jury-Mitglied bei der Auswahl der Gewinner des "Sportfoto des Jahres."

Standing Ovations auf Rummenigges Anregung

Am vergangenen Mittwoch in Berlin. Der frühere Nationalspieler Uli Stielike wird als "Deutscher Fußball-Botschafter" geehrt. Aus der Festgesellschaft kommen Fragen, warum Rainer Holzschuh, seit 2016 Vorstands-Mitglied und Jury-Vorsitzender, nicht anwesend ist. Auf die Mitteilung, dass er schwer erkrankt sei, erhebt sich die Gesellschaft auf Anregung von Karl-Heinz Rummenigge zu Genesungswünschen und applaudierte. Wenige Stunden danach erlag Holzschuh seinem Leiden.