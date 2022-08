"Lassen uns nicht täuschen": Ancelotti warnt vor dynamischen Frankfurtern

Real Madrid will im UEFA-Supercup gegen Eintracht Frankfurt den Erfolg in der Königsklasse vergolden. Carlo Ancelotti setzt gegen eine international "herausragende" Mannschaft auf Bewährtes.

Gleich die erste Frage an Real Madrids Coach Carlo Ancelotti bei der Pressenrunde vor dem UEFA-Supercup-Spiel gegen Eintracht Frankfurt in Helsinki (Mittwoch, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) zielte auf die jüngste Pleite des deutschen Klubs ab. Ob das 1:6 der Rheinhessen gegen Meister Bayern München zum Saisonauftakt von Bedeutung sei, wollte ein Journalist vom Italiener wissen. In seiner typisch ruhigen Art verneinte der 63-Jährige dies.

"Das wird nichts zur Sache tun, wir lassen uns vom 1:6 nicht täuschen", meinte Ancelotti und fügte an: "Das war das Spiel gegen Bayern - aber davor gab es auch eine herausragende Saison in der Europa League. Sie sind eine dynamische Mannschaft."

Kämpfen kann auch Real nach der "besten Saison"

Real selbst sei aber genauso stark in der siegreich gestalteten Königsklasse unterwegs gewesen, der hoch erfahrene Coach bezeichnete die Spielzeit mit Meisterschaft inklusive gar als "beste seines Lebens". Gegen die Adler sei nun eine kämpferische Leistung unabdingbar, "aber wir haben das Vertrauen und die Voraussetzungen dafür und wir sind hochmotiviert". Selbiges erwiderten die Routiniers Karim Benzema (34) und Luka Modric (36), die trotz ihres Alters noch immer elementare Bausteine im Team Ancelottis sind. Benzema bezeichnete Ancelotti nach dessen herausragenden Saison ("die beste meines Lebens") gar als den "aktuell besten Stürmer der Welt".

Der Franzose und sein Coach schätzen die Blancos nach einer starken Vorbereitung und der Neuzugänge in Summe sogar noch besser ein. Als Gründe dafür nannte Ancelotti die dazugewonnene Qualität und Physis dank Antonio Rüdiger und Aurelien Tchouameni sowie das vorherige Jahr mit dem im Kern zusammengebliebenen Team. "Ich denke, die Mannschaft ist noch besser als letztes Jahr", fügte Benzema selbstbewusst an. "Darum werden wir auch um jeden Titel mitspielen".

So auch um den Supercup, den Modric nicht wie vor vier Jahren gegen Stadtrivale Atletico verlieren und damit "dieses Gefühl nicht erneut erleben" will. Für den Kroaten und Benzema sprach Ancelotti Startelfgarantien aus, ebenso wolle er auf den Großteil der Finalsieger der Königsklasse setzen. Also auch auf Weltmeister Toni Kroos und den früheren Bayern-Spieler David Alaba.

