Lasse Møller: "Nicht so wichtig, wie viele Spiele wir pro Woche haben"

Heute Abend tritt die SG Flensburg-Handewitt auswärts bei der HSG Wetzlar an. Die Redaktion der SG hat vorab mit den Rückraum-Linken Lasse Møller und Hendrik Wagner gesprochen.

Lasse Møller ist mit der SG Flensburg-Handewitt am Samstag in Wetzlar gefordert. picture alliance / Maximilian Koch

In der Hinrunde verlor die HSG Wetzlar 26:33 in Flensburg. "Meiner Meinung nach haben wir im Hinspiel kein schlechtes Spiel gemacht. Wir standen gut in der Abwehr, hatten einen guten Rückzug und waren zwischenzeitlich auf ein Tor wieder dran. Da hat im Endeffekt dann einfach die individuelle Qualität und die Erfahrung das Spiel entschieden", erklärt Wetzlars Hendrik Wagner gegenüber dem Pressedienst der SG Flensburg-Handewitt.

Der Tabellendritte hat auswärts zehn seiner elf Minuspunkte in dieser Saison angesammelt, mit Lemgo (31:31), Stuttgart (31:34) und Göppingen (31:32) waren da auch Gegner dabei, die aktuell hinter den Mittelhessen stehen.

"Gegen Flensburg muss einiges passen, um etwas Zählbares zu holen, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden und vielleicht etwas mitnehmen können", erklärt Wagner und betont: "Im Rückspiel sollten wir mit der gleichen Einstellung und Mut wie im Hinspiel auftreten, an unsere Chance glauben und versuchen, wieder eine gute Abwehr zu stellen."

Hohes Pensum

Für die Norddeutschen ist es dabei nach dem Duell mit den Füchsen Berlin am Sonntag in der Bundesliga (31:31) und dem RK Vojvodina Novi Sad am Dienstag in der European League (42:30) das dritte Spiel in einer Woche. Die hohe Belastung spielt für Lasse Møller allerdings keine Rolle mehr. "Für uns ist das schon ein ständiger Prozess, wir sind das gewöhnt. Für uns ist es gar nicht mehr so wichtig, wie viele Spiele wir pro Woche haben, viel wichtiger ist, dass wir unseren Fokus und die mentale Vorbereitung immer schnell aufs nächste Spiel legen."

Der dänische Rückraumshooter warnt davor die Hausherren, die mit Sondertrikots auflaufen, zu unterschätzen. "Wenn die HSG Wetzlar ihr ganzes Potenzial abrufen kann, haben die eine hammer-gute Mannschaft. Sie haben diese Saison schon Probleme gehabt mit Phasen, wo sie auch mal ein paar Spiele nicht so gut gespielt haben. Aber bei einem guten Tag von Wetzlar wird es für uns sehr wichtig, die ganzen 60 Minuten bereit zu sein. Wetzlar kommt gegen uns zu 100% mit allem, was sie haben", so Møller.

Wetzlars schwache Heimbilanz

Die Mittelhessen haben unter anderem schon im DHB-Pokal den THW Kiel in die Knie gezwungen und hat auch bei den Recken triumphiert. Doch in eigener Halle drückt beim Carstens-Team immer noch ein wenig der Schuh. In der Auswärtstabelle mit 10:12 Zählern auf Rang 5 belegt man in der heimischen Buderus-Arena mit 11:13 Punkten nur Rang 16. Mit einem Sieg würde man allerdings auch am Zwölften Lemgo vorbeiziehen.

"Ich glaube es ist schwer im Flensburger Kader und Spiel Schwachstellen zu finden. Jeder Spieler hat seine individuellen Stärken, die ein Spiel förmlich alleine entscheiden können. Wir wollen wieder über das Kollektiv kommen, da muss die Einstellung und Kampfgeist passen", so Wagner mit Blick auf die Schwächen der Fördestädter und ergänzt: "Als Flensburger Stärke würde ich vor allem den Innenblock in Kombination mit den Torhütern und das Tempospiel nennen."