Lasme antwortet mit einem Tor auf Fan-Kritik

Bryan Lasme agiert vor dem Tor des Gegners häufig glücklos, das bringt Schalkes Angreifer nun schon länger Kritik der eigenen Fans ein. Diese kann der 25-Jährige nachvollziehen, gegen Paderborn antwortete er darauf mit einem sehenswerten Treffer - seinem ersten seit November.

Pfeilschnell ist er unbestritten, aber in der technischen Ballbehandlung, vor allem aber vor dem Tor des Gegners hat Schalkes Stürmer Bryan Lasme so seine Probleme. Das sorgt auch im Lager der eigenen Fans für Unmut. Die insbesondere in sozialen Netzwerken geäußerte Meinung der Anhänger, in aller Regel sachlich zum Ausdruck gebracht, geht in eine eindeutige Richtung.

Lasme ist die Unzufriedenheit des emotionalen Schalker Publikums nicht verborgen geblieben, er kann die Haltung der Fans durchaus nachvollziehen. Er wisse, "dass sie ein bisschen enttäuscht" sind, sagte Lasme nach dem Heimspiel gegen den SC Paderborn (3:3) und betonte, dass er sich seine positive Haltung bewahren wolle. "Ich habe mich nie beschwert, auch nicht, als ich auf der Bank saß. Stattdessen habe ich hart gearbeitet und wollte das Team pushen. Es ist wichtig, den Kopf nicht hängenzulassen", sagt der Franzose.

Am Samstag gelang ihm der Befreiungsschlag. Nach einem punktgenauen langen Pass von Linksverteidiger Derry Murkin sprintete Lasme seinen Gegenspielern davon (seine größte Stärke), drang zielsicher in den Strafraum ein und schlenzte den Ball von links mit rechts gekonnt zum 2:0 ins Netz.

Vor dem Tor ist Lasmes Kopf frei

Sein Standing macht es Lasme nicht leicht, voller Selbstvertrauen die Torabschlüsse zu suchen, auch gegen Paderborn war es "in meinem Kopf", gab der 25-Jährige zu, um im selben Atemzug zu versichern: "Aber wenn ich vor dem Tor bin, denke ich an nichts." Seinen Torjubel vor der Nordkurve kostete er entsprechend aus. "Ich bin sehr froh, wieder getroffen zu haben", sagte Lasme. "Darauf habe ich länger gewartet."

Wie wahr! Sein bis dahin letztes Zweitliga-Tor für Schalke erzielte er im November beim 3:5 gegen Fortuna Düsseldorf. Zählt man seine Tore gegen Kaiserslautern (3:0) am 2. Spieltag und Hannover 96 (3:2) Ende Oktober hinzu, kommt Lasme jetzt auf vier Saisontreffer - bei den Schalkern hat nur der unangefochtene Top-Scorer Kenan Karaman (9 Tore, 7 Vorlagen) mehr.

Nach Muskelfaserriss häufig Ersatz

Auch Karel Geraerts freut sich über Lasmes Erfolgserlebnis. Der im Sommer ablösefrei in den Pott gewechselte Ex-Bielefelder steht beim Coach vom ersten Tag an recht hoch im Kurs. In den ersten sieben Spielen des im Oktober verpflichteten Trainers hatte Lasme immer in der Startelf gestanden, ehe sich das Blatt wendete: Lasme war nach auskuriertem Muskelfaserriss in der Rückrunde wochenlang nur noch Einwechselspieler.

Gegen St. Pauli und Paderborn durfte er nun wieder von Beginn an ran, sein Tor ist eine gute Bewerbung für einen erneuten Startelfplatz am Sonntag bei Hertha BSC (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).