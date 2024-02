LASK will zum einjährigen Stadion-Jubiläum Meistergruppe fixieren

Am Samstag ist es genau ein Jahr her, dass der LASK die Raiffeisen Arena eröffnet hat. Zum Jubiläum peilen die Linzer einen Sieg über den WAC an. Dieser könnte auch die letzten Zweifel an einem Verpassen der Meistergruppe zunichte machen.

Der LASK ist auf den letzten Metern des Grunddurchgangs doch noch ein wenig ins Wanken geraten. Weder gegen Klagenfurt (2:2) noch gegen Hartberg (0:0) konnten die Schwarz-Weißen für drei Punkte sorgen. Es zeigte sich auch, dass der LASK gerade in Begegnungen, in denen Spielmacher Robert Zulj nicht mit von der Partie ist, Probleme mit dem Toreschießen hat. Dies hat Trainer Thomas Sageder zuletzt noch bestritten.

Tabellarisch haben die Oberösterreicher zwar noch sieben Zähler Vorsprung auf Rang sieben, fix ist die Meistergruppe drei Runden vor der Punkteteilung aber noch nicht. Aus diesem Grund will der LASK das anstehende Heimspiel gegen den Wolfsberger AC am Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) für sich entscheiden. Gelingt das, stünde die Elf von Trainer Thomas Sageder fix in der Meistergruppe. Der Tabellenrechner wird in den nächsten Tagen noch weiter heiß laufen.

"Wir werden gegen den WAC alles daransetzen, zuhause vor unseren Fans wieder drei Punkte zu holen. Dafür benötigt es einen sehr konzentrierten Auftritt, um der starken Offensive der Wolfsberger keine Räume zu eröffnen. Zugleich gilt es, aus den eigenen Möglichkeiten noch mehr Kapital zu schlagen", erklärt Trainer Thomas Sageder auf der "Vereinsseite".

Nummer eins in der Heimtabelle

Einen Sieg würde man sich in Linz nicht nur aufgrund der Tabellensituation wünschen, sondern auch, weil man am Samstag ein erstes Jubiläum feiert. Exakt vor einem Jahr wurde die Raiffeisen Arena mit einem Sieg über Austria Lustenau eröffnet. Seither hat der LASK insgesamt 21 Pflichtspiele in seinem neuen Schmuckkästchen bestritten. 13 davon konnten Robert Zulj und Co. für sich entscheiden, was einer Siegquote von rund 61 Prozent entspricht. Außerdem: In der laufenden Bundesliga-Saison verfügt der LASK zu Hause nach wie vor über eine weiße Weste. Sechs Siege und drei Remis bedeuten dementsprechend auch Platz eins in der Heimtabelle.

Einfach wird das Spiel gegen den WAC mit Sicherheit nicht, kämpfen die Lavanttaler noch um die Top-6. Aktuell fehlen Trainer Manfred Schmid und seinem Team nur zwei Zähler auf Rapid. In der Gesamtbilanz hat der LASK die Nase vorne: Von 30 Begegnungen entschieden die Linzer 16 für sich, neun Mal musste man sich den Wolfsbergern geschlagen geben. In der Bundesliga standen sich die beiden Mannschaften 21 Mal gegenüber, wovon die Linzer zwölf Partien für sich entscheiden konnten. Auch für den WAC ist das Spiel in Linz ein Besonderes: Da das letzte Duell in Oberösterreich im Oktober 2022 noch in Pasching stieg, dürfen die Kärntner erstmal im neuen Stadion spielen.