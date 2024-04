LASK will sich bei Hartberg revanchieren

Drei Tage nach der herben Heim-Pleite gegen Hartberg hat der LASK die Chance, Revanche zu nehmen. Trainer Thomas Darazs fordert von seiner Elf, besser auf Ballverluste vorbereitet zu sein. Hartberg werde die Linzer "vor ähnliche Herausforderungen" stellen, so der Interimscoach.

Die 1:3-Niederlage gegen Hartberg sorgte bei dem ein oder anderen LASK-Anhänger durchaus für Stirnrunzeln. Damit haben die Linzer - ausgerechnet nach dem sensationellen 3:1-Erfolg gegen Salzburg - wohl nicht gerechnet. Dennoch müssen die Oberösterreicher den Tatsachen ins Auge sehen. Die Pleite ist aufgearbeitet und soll schon am Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn der LASK in Hartberg gastiert, ausgebügelt werden.

"Wir haben nach dem Heimspiel gegen Hartberg versucht herauszuarbeiten, welche Dinge wir besser machen können. Wir müssen definitiv besser auf Ballverluste vorbereitet sein und wir wollen mehr in den gegnerischen Strafraum kommen. Hartberg wird uns vor ähnliche Herausforderungen stellen wie am Sonntag. Um erfolgreich aus Hartberg zurückzukommen, werden wir aber auch von der Einstellung her zumindest eine Leistung bringen müssen wie im Spiel gegen Salzburg", erklärt Interimstrainer Thomas Darazs.

Mit der Partie in Hartberg wird die Rückrunde im Meister-Play-off eingeläutet. Damit hat der LASK noch fünf Spiele Zeit, die Saison positiv zu Ende zu spielen und wieder für mehr Ruhe im Klub zu sorgen. Zuletzt waren die "Schwarz-Weißen" bekanntermaßen so einigen Turbulenzen ausgesetzt. Die Trennung von Trainer Thomas Sageder vor wenigen Wochen verdeutlichte, dass sich der Klub wesentlich mehr von der aktuellen Spielzeit erwartet hatte.

Nichtsdestotrotz soll das Minimalziel noch erreicht werden. Rang drei ist für die "Athletiker" Pflicht, dafür braucht es im Idealfall gegen die Hartberger drei Punkte. Aktuell liegt der LASK zwar auf dem dritten Platz (24 Punkte), hat aber nur einen kleinen Vorsprung auf Rapid (22) und auch Hartberg (21) sitzt der Darazs-Elf im Nacken.

Positive Auswärtsbilanz gegen Hartberg

Für den LASK spricht vor dem neuerlichen Duell am Mittwoch die Auswärtsbilanz gegen die Hartberger. In 14 Spielen in der Oststeiermark hat man lediglich eine Niederlage hinnehmen müssen. Gleich sieben Mal ging man als Sieger vom Platz. Was das Personal betrifft, muss der LASK in Hartberg auf Branko Jovicic, der am Sonntag wegen einer leichten Muskelverletzung in der linken Wade ausgetauscht werden musste, verzichten. Nicht mit von der Partie sind außerdem Rene Renner, Ivan Ljubic, Ibrahim Mustapha und Spielmacher Robert Zulj.