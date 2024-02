LASK will Remiskönig Klagenfurt den Zahn ziehen

Trotz aufopferndem Kampf setzte es für den LASK zum Frühjahrsauftakt eine bittere 2:3-Niederlage im ÖFB-Cup gegen Red Bull Salzburg. Das soll die Linzer aber noch lange nicht aus der Bahn werfen, die beim kommenden Heimspiel gegen Austria Klagenfurt wieder für Jubelmomente sorgen wollen.

In einem engen Duell mit Tabellenführer Red Bull Salzburg musste sich der LASK schlussendlich knapp mit 2:3 geschlagen geben und verpasste es, das fünfte Mal in den vergangenen sechs Jahren in das Halbfinale des ÖFB-Cups vorzudringen. Die Leistung gegen den österreichischen Serienmeister darf den Stahlstädtern aber durchaus Selbstvertrauen geben, die nun beim anstehenden Duell gegen Austria Klagenfurt möglichst schnell auf die Siegesspur zurückfinden wollen. Die Zeichen dafür stehen gut: Seit der Ligareform konnten die Linzer drei ihrer fünf Startspiele im Frühjahr gewinnen, zudem ist man in den ersten acht Heimpartien der aktuellen Saison noch nicht zu bezwingen gewesen (sechs Siege, zwei Remis) und erhielt dabei lediglich zwei Gegentore. Ein neuer Bestwert in der Klub-Geschichte.

Außerdem kommt mit den Klagenfurtern ein Lieblingsgegner nach Oberösterreich, der in 18 Pflichtspielen gegen die Schwarz-Weißen noch nie einen Sieg einfahren konnte. Der LASK feierte vielmehr gleich 14 Dreier gegen die Kärntner und behielt auch im Hinspiel mit einem 3:1-Erfolg die Oberhand. Dass die Linzer zudem die letzten drei Ligaspielen ungeschlagen blieben und dabei zwei Siege feiern konnten, sollte weitere Zuversicht für das Duell gegen die Mannschaft von Peter Pacult geben. Dennoch gibt sich Cheftrainer Thomas Sageder vorsichtig: "Austria Klagenfurt spielt eine starke Saison und hat sich mehrfach als unangenehmer Gegner erwiesen, der unter anderem über ein gutes Kollektiv und eine stabile Defensive verfügt. Ein Schlüssel wird sein, sehr variabel zu agieren und gute Lösungen im eigenen Ballbesitz parat zu haben."

Mahrer: "Sind sicher nicht der Favorit"

Die Warnung vor den Kärntnern ist durchaus berechtigt, holten sie doch 15 ihrer bisher gesammelten 26 Punkte in fremden Stadien und teilten sich zudem mit acht Unentschieden in der laufenden Saison am häufigsten die Punkte. Zudem stellen die Waidmannsdorfer mit Sinan Karweina den aktuellen Topscorer der Liga, der dabei helfen soll, dem Schreckgespenst LASK Einhalt zu gebieten. "Wir werden alles geben, um dort etwas mitzunehmen. Sicherlich sind wir nicht der Favorit, aber wenn wir unsere beste Leistung abrufen, sind wir ein sehr unbequemer Gegner", betont Klagenfurt-Kapitän Thorsten Mahrer auf der "Vereinsseite", der "mit einem guten Gefühl" in das Duell gegen die Linzer geht.

Ein voller Erfolg wäre für die Klagenfurter mit Blick auf eine mögliche Teilnahme im oberen Play-off viel wert. Aktuell beträgt der Vorsprung auf Lokalrivale Wolfsberger AC nur drei Punkte, bei einem Sieg könnte man hingegen ein großen Schritt Richtung dritter Meistergruppen-Teilnahme in Folge machen. Doch der LASK wird alles daransetzen, das zu verhindern und mit drei Punkten am Führungsduo der Liga dranzubleiben. Bis auf Rene Renner, Ibrahim Mustapha und Adil Taoui stehen den Oberösterreichern dazu auch alle Spieler zur Verfügung. Daher gibt Coach Sageder die Marschroute vor: "Es ist unser klares Ziel, einen erfolgreichen Start hinzulegen und die drei Punkte in der Raiffeisen Arena zu behalten."