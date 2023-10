LASK will bei schwerer Aufgabe in Salzburg etwas mitnehmen

Zum Abschluss der Hinrunde des Grunddurchgangs steht mit dem Duell zwischen dem Tabellenzweiten Salzburg und dem Tabellendritten LASK noch ein Highlight-Spiel an. Die Linzer wollen mit einem Sieg in der Mozartstadt ihre anstehende Serie von vier Auswärtsspielen in Folge mit einem positiven Erlebnis einleiten.

Die Hinrunde des Grunddurchgangs hat mit der Begegnung zwischen Red Bull Salzburg und dem LASK noch ein wahres Topspiel aufzubieten. Die Mozartstädter empfangen die Linzer dabei aber nicht in der gewohnten Rolle des Tabellenführers, sondern gehen nach der Länderspielpause als Tabellenzweiter in das Duell mit dem Tabellendritten. Der österreichische Serienmeister musste sich vor der Ligaunterbrechung trotz 2:0-Führung am Ende mit einem 2:2 auswärts gegen Austria Klagenfurt zufriedengeben, während die Oberösterreicher nach zuvor zwei sieglosen Spielen in der Liga mit einem knappen 1:0-Erfolg über Altach wieder voll anschreiben konnten. Auch in Salzburg wollen Cheftrainer Thomas Sageder und seine Profis etwas Zählbares mitnehmen.

"Mit der Aufgabe in Salzburg wartet eine große Herausforderung auf uns, für die wir aber bereit sind", betont Cheftrainer Sageder, für den es mit seiner Mannschaft nicht nur der Startschuss für eine Serie von vier Auswärtsspielen in Folge sein wird, sondern auch für ein ordentlich gefülltes Programm. Bis zur kommenden Länderspielpause Mitte November stehen für die Schwarz-Weißen aus der Stahlstadt nämlich nur mehr Englische Wochen mit einem Paket von sieben Pflichtspielen innerhalb von nur 23 Tagen an. Mit einem Erfolgserlebnis beim Serienmeister will man dabei bereits zu Beginn für einen Motivationsschub sorgen.

Ziereis vor LASK-Jubiläum

Allerdings warten die Linzer bereits seit mehr als drei Jahren auf einen Sieg in Salzburg. Das letzte Mal konnten die Oberösterreicher den Ligaprimus am 14. Februar 2020 mit einem 3:2-Sieg in der Mozartstadt bezwingen, seitdem gab es in den folgenden acht Auswärtsduellen nur mehr zwei Punkte. In den vergangenen fünf Duellen konnte der LASK aber immerhin dreimal ein Remis gegen die Salzburger erringen, die bislang letzte Begegnung zwischen den beiden Mannschaften ging aus Sicht der Stahlstädter jedoch mit 0:1 verloren. Dieses Mal soll es wieder Zählbares geben, wie Sageder betont: "Wir wollen in allen Spielphasen mutig auftreten und unsere Stärken auf den Platz bringen, um es Salzburg so schwer wie möglich zu machen. Unser Ziel ist, dort etwas mitzunehmen."

Der 40-Jährige muss dabei mit Linksverteidiger Rene Renner einen absoluten Stammspieler vorgeben, auch Branko Jovicic, Lenny Pintor, Philipp Wiesinger und Adil Taoui können die Reise nach Salzburg nicht mitantreten. Dagegen könnte Abwehrchef Philipp Ziereis beim Duell in Salzburg sein 50. Pflichtspiel für den LASK seit seinem Transfer im Sommer 2022 absolvieren. Beim Champions-League-Teilnehmer fehlt hingegen mit dem gesperrten Strahinja Pavlovic eine zentrale Stütze in der Defensive.