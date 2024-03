LASK will auf "variabel agierendes" Rapid die "passenden Antworten" parat haben

Der LASK ist am Freitagabend zum Start der Meistergruppe beim SK Rapid zu Gast. Die Linzer, die seit vier Monaten auf einen Pflichtspielsieg warten, wollen in der entscheidenden Saisonphase ihr "Potential ausschöpfen", erklärt Trainer Thomas Sageder.

Sascha Horvath könnte am Freitag sein 100. Pflichtspiel im LASK-Trikot absolvieren. GEPA pictures

Der LASK hat in den vergangenen Wochen und Monaten nicht an die Leistungen des Herbstes anküpfen können. Ein Fakt, der dies unterstreicht: Die Linzer warten seit 9. Dezember auf einen Pflichtspielsieg. Das soll sich aber schon am kommenden Freitag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ändern, wenn die Oberösterreicher beim SK Rapid zu Gast sind.

Dort gilt es aus Sicht des LASK, wieder in die Erfolgsspur zu finden. "Unser Ziel ist, mit einem Erfolgserlebnis in die Meistergruppe zu starten und aus Wien etwas mitzunehmen. Die Mannschaft hat zuletzt eine gute Reaktion gezeigt, nun wollen wir uns weiter steigern und in der entscheidenden Saisonphase unser Potential ausschöpfen. Rapid bringt viel Qualität mit und agiert sehr variabel, darauf müssen wir die passenden Antworten parat haben", erklärte Trainer Thomas Sageder.

Der LASK hat zwar 35 Punkte im Grunddurchgang gesammelt und befindet sich damit auf Rang drei der Tabelle, aufgrund der Punkteteilung beträgt der Vorsprung auf den Tabellensechsten Rapid aber nur einen Zähler. Die Bilanz der Auftaktspiele in der Meistergruppe stellt sich für den LASK ausgeglichen dar. Zwei Siegen über Tirol und den WAC stehen ein Remis gegen die Wiener Austria sowie zwei Niederlagen gegen Hartberg und Tirol gegenüber. Ebenso ausgeglichen ist die Bilanz in dieser Saison gegen Rapid. Das erste Saisonduell endete mit einem 1:1-Unentschieden, das zweite mit einem furiosen 3:3.

Horvath vor 100. Pflichtspiel

Was das Personal betrifft, muss der LASK neben den verletzten Spielern (Zulj, Renner, Mustapha, Ljubic) auch auf Branko Jovicic verzichten, der gegen Salzburg seine fünfte Gelbe Karte kassierte. Eine besondere Partie könnte es für Sascha Horvath werden. Der Mittelfeldregisseur könnte sein 100. Pflichtspiel im Trikot der Athletiker absolvieren. Auf Seiten der Hütteldorfer fehlen Marco Grüll, Thorsten Schick und Guido Burgstaller, die nach wie vor aufgrund des Video-Eklats gesperrt sind.