LASK vor unangenehmer Aufgabe in Imst

Thomas Sageder peilt den Aufstieg in die nächste Runde an. GEPA pictures

Für den LASK kommt es in der zweiten ÖFB-Cup-Runde zum Wiedersehen mit dem SC Imst. Bereits in der vergangenen Saison trafen die Linzer in der zweiten Phase des Pokalbewerbs auf den Tiroler Regionalligisten, der sich lange Zeit erfolgreich wehren konnte und erst in der Verlängerung bezwungen wurde. Die Oberösterreicher wurden dadurch aber nicht außer Tritt gebracht und stießen noch bis ins Halbfinale vor, wo nach einer 0:1-Niederlage gegen Sturm Graz das Endspiel nur knapp verpasst wurde. In diesem Jahr soll der Weg für die Schwarz-Weißen aus der Stahlstadt ins Achtelfinale aber weitaus weniger steinig sein.

Cheftrainer Thomas Sageder warnte im Vorfeld der Partie aber vor dem Tiroler Klub, der seiner Meinung nach zu einer echten Gefahr werden könnte: "Auf uns wartet mit Imst sicherlich ein hochmotivierter Gegner, der uns vor eine unangenehme Herausforderung stellen wird. Wir müssen von Beginn an hochkonzentriert in das Spiel gehen. Wenn wir unsere Aufgaben erledigen, werden wir eine Runde weiterkommen."

Zuletzt gab es für den LASK in den vergangenen beiden Partien aber keinen Sieg. Nach der 1:3-Niederlage in der Europa League gegen den FC Liverpool - trotz 1:0-Führung -, mussten sich die Linzer zuletzt mit einem torlosen Unentschieden gegen den TSV Hartberg begnügen.

LASK mit gutem Ligastart

Mit 15 Punkten liegt der LASK nach den ersten acht Spielen aber auf dem dritten Tabellenplatz und hat aktuell nur vier Zähler Rückstand auf Tabellenführer Red Bull Salzburg. Die Imster stehen mit drei Siegen, vier Remis und zwei Niederlagen in der Regionalliga West auf Platz sechs und konnten mit dem 2:0-Sieg gegen 2.-Liga-Aufsteiger Schwarz-Weiß-Bregenz in der ersten ÖFB-Cup-Runde bereits früh in der Saison für ein Erfolgserlebnis sorgen.

Sageder kann im Duell gegen Imst nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur die langzeitverletzten Tobias Anselm, Adil Taoui und Philipp Wiesinger stehen nicht zur Verfügung. Bei Imst steht mit Florian Jamnig ein ehemaliger LASK-Profi im Kader, der in der Saison 2018/19 für die Linzer aktiv war. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Velly Arena in Imst.