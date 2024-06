LASK-Verteidiger Andrade erleidet Kreuzbandriss

LASK-Innenverteidiger Andres Andrade hat sich in einem Testspiel mit Panama das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Schock für den LASK: Innenverteidiger Andres Andrade hat sich bei einem freundschaftlichen Länderspiel mit Panama einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Der 25-Jährige ging am 31. Mai im Testspiel gegen eine Auswahl der spanischen Autonomieregion Galicien, das zur Vorbereitung auf die Copa America diente, kurz vor der Pause ohne Fremdeinwirkung zu Boden und musste auf einer Trage vom Platz getragen werden.

Andrade kehrte anschließend nach Linz zurück, wo sich die ersten Befürchtungen bestätigten. Der Abwehrspieler wird sich einer Operation unterziehen und voraussichtlich mindestens sechs Monate ausfallen. "Diese Verletzung schmerzt uns sehr, wir sind aber felsenfest davon überzeugt, dass er auch den Weg zurück sehr gut meistern wird", wurde Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic in einer Aussendung des LASK zitiert.

Andrade, dessen Vertrag in Linz noch bis 2027 läuft, stand in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit Ausnahme von zwei Partien in jedem Spiel auf dem Platz. Angesichts seines Ausfalls dürfte dem umstrittenen Neuzugang Jerome Boateng nun eine noch wichtigere Rolle zukommen.