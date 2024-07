LASK verpflichtet Offensivtalent Tchicamboud

Mit Queyrell Tchicamboud sichert sich der LASK die Dienste eines Offensivtalents. Der 18-jährige Flügelspieler kommt von der U 21 des FC Kopenhagen und wird vorerst für die Amateure in der Regionalliga Mitta auf Torjagd gehen.

Der LASK verstärkt seine Offensive mit Queyrell Tchicamboud. Der siebenfache U-17-Nationalspieler Frankreichs, der zwischen 2018 und 2023 auch für die Nachwuchsabteilung des französischen Meisters Paris Saint-Germain am Ball, spielte zuletzt für die U 21 des dänischen Klubs FC Kopenhagen und wird nun seine Zelte in Linz aufschlagen. Dort soll er zunächst Spielpraxis bei den Amateuren in der Regionalliga Mitte sammeln.

"Queyrell ist schon bei uns in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Meine ersten Eindrücke waren durchwegs positiv, er bringt einiges an Qualität mit. Ich glaube, dass er einen Unterschied machen kann. Er wird sich hier weiterentwickeln können und dem Team weiterhelfen", erklärt LASK-Amateure-OÖ-Coach Radovan Krivokapic.

In der abgelaufenen Youth-League-Saison erzielte Tchicamboud in sechs Partien für Kopenhagen drei Tore und bereitete drei weitere vor.