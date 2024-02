LASK verpflichtet Leihprofi Talovierov fix

Der LASK kann auch über die aktuelle Saison hinaus auf die Dienste von Abwehrspieler Maksym Talovierov bauen. Wie die Linzer vermelden, wurde die Kaufoption für den bisherigen Leihspieler von Slavia Prag gezogen. Der Ukrainer unterschreibt in der Stahlstadt einen Vertrag bis Sommer 2027.

LASK-Leihspieler Maksym Talovierov wird im Sommer nicht wieder zu seinem Stammklub Slavia Prag zurückkehren, sondern wurde vom Linzer Bundesligisten fix unter Vertrag genommen. Wie der aktuelle Tabellendritte offiziell vermeldet, wurde die Kaufoption für den ukrainischen Abwehrspieler gezogen, der in der Stahlstadt ein Arbeitspapier bis Sommer 2027 unterzeichnet. Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen den beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

"Wir sind sehr froh, dass wir Maksym langfristig für uns gewinnen konnten. Er hat bereits mehrfach seine enormen Qualitäten unter Beweis gestellt. Mit seinen Stärken passt er perfekt zu unserer Spielidee und wird uns in Zukunft noch viel Freude bereiten", sagt LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic zur dauerhaften Verplichtung des Ukrainers, der im vergangenen Sommer bereits zum zweiten Mal leihweise in Linz andockte und es bislang auf 34 Pflichtspiele für die Athletiker bringt.

In der laufenden Saison zählt er unter Cheftrainer Thomas Sageder zum klaren Stammpersonal und stand bisher in 21 Spielen auf dem Platz. Beim 3:0-Sieg in der Europa-League-Gruppenphase gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise erzielte er seinen Premierentreffer für die Linzer. Nach seinen überzeugenden Leistungen wurde der 1,96-Meter große Abwehrhüne im vergangenen Herbst auch mit der erstmaligen Einberufung in das A-Nationalteam der Ukraine belohnt. Zu einem Einsatz kam der 21-fache U-21-Nationalspieler seines Heimatlandes aber noch nicht.