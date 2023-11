LASK verpflichtet Leih-Spieler Moses Usor fix

Beim LASK gibt man die Verpflichtung von Leih-Spieler Moses Usor bekannt. Der 21-jährige Flügelspieler wechselte im Jänner 2023 leihweise von Slavia Prag zu den Linzern und absolvierte seitdem 36 Pflichtspiele. Nach überzeugenden Leistungen erhält der Nigerianer in der Stahlstadt nun einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2028.

Moses Usor wird auch zukünftig weiterhin im Trikot des LASK zu sehen sein. Wie die Linzer vermelden, wurde die Kaufoption gezogen und der nigerianische Leihspieler mit einem langfristigen Vertrag bis Sommer 2028 ausgestattet. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Der 21-jährige Profi wechselte im Jänner dieses Jahres leihweise zu den Stahlstädtern und absolvierte bislang 36 Pflichtspiele, in denen ihm drei Tore sowie zwei Assists gelangen. Beim 3:0-Sieg über Saint Union-Gilloise konnte das Flügelass zuletzt auch erstmals im Europacup für die Oberösterreicher anschreiben.

Für seine überzeugenden Leistungen wurde Usor nun mit einem langfristigen Verbleib in Linz belohnt, wo er auch in Zukunft zu den Schlüsselspielern zählen soll. Sportdirektor Radovan Vujanovic freut sich über die fixe Verpflichtung des variablen Offfensivprofis: "Moses Usor hat in den vergangenen Monaten eine sehr starke Entwicklung genommen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat und wir damit einen jungen Spieler mit enormem Potenzial langfristig an uns binden konnten."

In der aktuellen Saison stand Usor in zehn Bundesligaspielen (ein Tor), drei ÖFB-Cup-Partien sowie Europa-League-Duellen und in zwei Spielen der Europa-League-Qualifikation für seinen Klub am Platz. Insgesamt bringt es der 21-jährige Nigerianer bislang auf 26 Einsätze im österreichischen Oberhaus. Nach 14 Spieltagen findet er sich mit seinem Klub auf Tabellenplatz drei fünf Zähler hinter dem Führungsduo Red Bull Salzburg und Sturm Graz wieder.