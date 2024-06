LASK vereinbart strategische Partnerschaft mit Galatasaray

Der LASK ist mit dem türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul eine strategische Partnerschaft eingegangen. Am 11. Juli kommt es in Linz zu einem Testspiel der beiden Mannschaften.

Wie der LASK am Donnerstagabend in einer Aussendung bekanntgab, hat der Verein eine strategische Partnerschaft mit dem türkischen Meister Galatasaray Istanbul vereinbart. Die Kooperation der beiden Klubs umfasst die Bereiche internationale Freundschaftsspiele, Turniere sowie Spieler-Scouting.

Im Rahmen der Partnerschaft wird es am 11. Juli (19.30 Uhr) in der Raiffeisen Arena auch zu einem Freundschaftsspiel zwischen dem LASK und Galatasaray kommen. Die Partie bildet den Auftakt der in diesem Jahr erstmals stattfindenden "Nero Summer Series Upper Austria". Weitere Details zu den teilnehmenden Mannschaften sollen demnächst kommuniziert werden.

