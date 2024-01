LASK und Salzburg duellieren sich um Cup-Halbfinal-Einzug

Mit dem Topspiel zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup-Viertelfinale wird die Frühjahrssaison eröffnet. Die Mozartstäder wollen im Gegensatz zum vergangenen Jahr wieder den Sprung unter die besten vier Teams schaffen, die Linzer peilen den fünften Halbfinal-Einzug in den letzten sechs Jahren an.

Der Pflichtspielstart in das neue Sportjahr geht mit einem ordentlichen Kracher über die Bühne. Der Tabellendritte LASK begrüßt Tabellenführer Red Bull Salzburg im Rahmen des ÖFB-Cup-Viertelfinales. 50 Tage nach dem letzten Pflichtspiel sind die beiden Topteams wieder gefordert und wollen mit einem Sieg positiv in das neue Jahr starten. In der vergangenen Saison musste sich Österreichs Serienmeister bereits nach dem Viertelfinale aus dem Pokalbewerb verabschieden, heuer wollen die Mozartstädter die Hürde nehmen und in die Runde der letzen vier Teams einziehen.

Laut Cheftrainer Gerhard Struber ist man nach einer intensiven Vorbereitung bereit für die anstehende Prüfung: "Wir haben die letzten Wochen nutzen können, um bei unseren Grundprinzipien die nächsten Schritte zu machen. Wir gehen also gut vorbereitet in dieses Match, und es herrscht große Vorfreude darauf. Wir wissen aber auch, dass der LASK sich in den letzten Monaten entwickelt hat und in Österreich mit zu den besten Teams gehört. Und deshalb ist es uns bewusst, dass wir am Freitagabend sowohl technisch-taktisch sowie von unserer Grundeinstellung her alles unternehmen müssen, um ins Halbfinale zu kommen." In den bisherigen drei Cup-Runden mussten die Salzburger erst einen Gegentreffer hinnehmen, der LASK blieb sogar noch ohne Gegentor.

LASK will Cup-Heimserie prolongieren

Mit den Afrika-Cup-Teilnehmern Sekou Koita, Karim Konate und Dorgeles Nene sowie den Verletzten Samson Baidoo (Knöchel), Nicolas Capaoldo (Knie) und Aleksa Terzic (Oberschenkel) fallen beim Tabellenführer aber gleich sechs Profis für das Kräftemessen mit den Linzern aus. Dafür holte man sich mit U-21-Teamspieler Flavius Daniliuc leihweise Verstärkung für die Defensive, der sein Debüt für die Salzburger bereits beim Auswärtsspiel in Linz geben könnte. Eine besondere Rückkehr in die Stahlstadt wird es auch für Keeper Alexander Schlager, der vor seinem Wechsel in die Mozartstadt im vergangenem Sommer sechs Jahre bei den Oberösterreichern das Tor hütete.

"Ich freue mich auf diese Partie auch deshalb, weil es für mich etwas Besonderes ist, beim LASK zu spielen. Ich hatte ja sechs fantastische Jahre dort. Das 0:1 im Herbst in der Meisterschaft hat mir natürlich nicht geschmeckt, das möchten wir ausbessern und alles reinhauen, um dann mit dem Halbfinale im Gepäck wieder nach Salzburg zurückzufahren", so der ÖFB-Nationalkeeper, der für die Schwarz-Weißen aus der Stahlstadt 213 Pflichtspiele absolvierte.

Der LASK hingegen will zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren den Sprung in das Halbfinale schaffen und seine beeindruckende Serie von neun Siegen in den jüngsten neun Cup-Heimspielen weiter fortsetzen. Bis auf Rene Renner, Ibrahim Mustapha und Adil Taoui können die Linzer bei diesem Vorhaben auf den gesamten Stamm zählen. Neuzugang Valon Berisha wird beim Duell gegen seinen langjährigen Ex-Klub wohl sein Debüt im Trikot der Athletiker feiern.

Cheftrainer Thomas Sageder gibt sich zuversichtlich: "Wir blicken dem ersten Spiel im neuen Jahr mit großer Vorfreude entgegen. Die Favoritenrolle liegt natürlich bei Salzburg, nichtsdestotrotz werden wir mit unseren Fans im Rücken alles daransetzen, in die nächste Runde einzuziehen. Wir wissen um die Stärken des Gegners. Wenn es uns gelingt, darauf die richtigen Antworten zu finden und eine Topleistung auf den Platz zu bringen, ist auch in diesem Spiel etwas möglich."