LASK trifft im Cup auf formstarke Kapfenberger

Auf dem Weg in das ÖFB-Cup-Viertelfinale stellt sich dem LASK der Kapfenberger SV in den Weg. Coach Sageder fordert eine "hochkonzentrierte Leistung" von seiner Mannschaft.

Drei Tage nach dem spektakulären 3:3 gegen Rapid steht für den LASK das Cup-Achtelfinale an. Dabei treffen die Linzer am Mittwoch formstarke Kapfenberger. Der steirische Zweitligist ist seit sechs Spielen ungeschlagen und feierte dabei gleich vier Siege.

"Mit Kapfenberg erwartet uns ein unangenehmer Gegner, wir müssen sehr wachsam sein und brauchen eine hochkonzentrierte Leistung. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir ins Viertelfinale einziehen. Das ist unser erklärtes Ziel", so LASK-Coach Thomas Sageder auf der "Vereinsseite".

Trotz der knappen Niederlage in der Vorwoche in der Europa League gegen Union Saint-Gilloise darf der LASK selbstbewusst in das Duell gegen die Kapfenberger gehen. In der Liga gab es sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, darunter auch der Auswärtssieg gegen Serienmeister Salzburg. Damit liegen die Oberösterreicher auf Platz drei der Bundesliga und haben nur fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz.

Der ÖFB-Cup war für die Linzer zuletzt stets ein erfolgreicher Bewerb. In den letzten fünf Jahren standen die Oberösterreicher einmal im Finale, drei Mal im Halbfinale und einmal im Viertelfinale.

Auch die positive Bilanz gegen Kapfenberg darf dem LASK Mut machen. Von 64 Duellen konnten die Linzer 28 gewinnen, 15-mal spielte man unentschieden und 21-mal musste man sich geschlagen geben. Die letzten acht Duelle blieben die Oberösterreicher ungeschlagen.