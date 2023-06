LASK trennt sich von Cheftrainer Dietmar Kühbauer

Paukenschlag beim LASK! Die Linzer trennen sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Dietmar Kühbauer. Laut Aussendung der Oberösterreicher, sind Auffassungsunterschiede bei der Zusammenstellung des Kaders für die kommende Saison der ausschlaggebende Grund für die Trennung gewesen.

Der LASK lässt mit einer überraschenden Meldung aufhorchen. Wie die Linzer bestätigen, trennt man sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Dietmar Kühbauer, der die Mannschaft in der gerade beendeten Saison auf den dritten Platz geführt hat. Laut Aussendung der Oberösterreicher sind Auffassungsunterschiede bei der Kaderplanung für die anstehende Spielzeit der Grund für die Trennung vom 52-jährigen Wiener. Sein ursprünglicher Vertrag wäre noch bis Sommer 2024 gelaufen. Auch Co-Trainer Manfred Nastl wurde von seinen Aufgaben freigestellt.

"Didi Kühbauer hat in einer besonders schwierigen Situation das Traineramt übernommen und unseren LASK dank seiner Persönlichkeit, Erfahrung und Fachkenntnis rasch stabilisiert. Mit dem Erreichen der Europacup- Gruppenphase wurde auch in dieser Saison unser wichtigstes Saisonziel erreicht. Im Hinblick auf die längerfristige Ausrichtung des Klubs wäre eine weitere Zusammenarbeit aufgrund der Auffassungsunterschiede in der Kaderplanung dennoch nicht zielführend gewesen", erklärt Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic den Abgang vom Chefcoach der Profimannschaft.

Sageder wird Nachfolger

Als Nachfolger haben die Linzer Thomas Sageder bestimmt, der zuletzt als Co-Trainer von Fabio Ingolitsch beim FC Lieferung tätig war und ab dem Trainingsstart am 23. Juni das Traineramt bei den Stahlstädtern übernehmen wird. Die Vorstellung wird im Rahmen des Trainingsauftaktes erfolgen. Von 2019 bis 2021 stand der 39-Jährige auch als Co-Trainer vom ehemaligen LASK-Coach Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.

Kühbauer sammelte seit seinem Amtsantritt in Linz am 3. Mai 2022 in 41 Pflichtspielen 1,73 Punkte im Schnitt und formte aus dem LASK wieder ein Topteam der österreichischen Bundesliga. Nach etwas mehr als einem Jahr geht seine Zeit in Oberösterreich nun aber wieder bereits zu Ende. "Ich möchte mich auch auf diesem Weg bei Didi Kühbauer und Manfred Nastl für die Zusammenarbeit bedanken und alles Gute für die Zukunft wünschen", sagt Vujanovic zum Abschied.