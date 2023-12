LASK-Stürmer Mustapha fällt wochenlang aus

Der LASK muss zum Jahresausklag ohne Angreifer Ibrahim Mustapha auskommen.

Der LASK wird bis zum Frühjahrsstart auf Ibrahim Mustapha verzichten müssen. Der 23-jährige Stürmer aus Ghana schied bei der 0:4-Niederlage in der Europa League gegen Liverpool am vergangenen Donnerstag verletzungsbedingt aus, nun ergab die Diagnose eine Verletzung im linken Sprunggelenk. Das vermeldete der Bundesliga-Tabellendritte am Montag.

Mustapha wird noch am selben Tag operiert und der Mannschaft von Trainer Thomas Sageder mehere Wochen fehlen. Er verpasst damit die Auswärtspartie in Lustenau am kommenden Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) und das EL-Heimspiel gegen Toulouse am 14. Dezember (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker).