LASK startet mit Weltrekordversuch in Frühjahrssaison

Der LASK lässt mit einer besonderen Aktion aufhorchen - vor dem Cup-Viertelfinale gegen Red Bull Salzburg starten die Linzer mit allen Stadionbesuchern einen Weltrekordversuch im gleichzeitigen Reanimationstraining.

Der LASK will mit einer Aktion vor dem Cup-Schlager zum Frühjahrsauftakt am 2. Februar (18.00 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Meister Salzburg ins Guinness Buch der Rekorde. Rund 20 Minuten vor Anpfiff des Viertelfinales startet der Club einen Weltrekordversuch im gleichzeitigen Reanimationstraining. Jeder Stadionbesucher erhält ein kleines Herz aus Schaumstoff sowie einen Infofolder, um möglicherweise lebensrettende Sofortmaßnahmen zu erlernen.

"Wir wollen mit dieser Initiative zur Bewusstseinsbildung beitragen und darauf hinweisen, dass im Ernstfall schnelles Handeln gefragt ist", erklärte LASK-CEO Siegmund Gruber am Donnerstag in einer Aussendung. Die Aktion hat der LASK gemeinsam mit dem Land Oberösterreich, der Sportunion und dem Verein Hand aufs Herz ins Leben gerufen. Den bisherigen Weltrekord für gleichzeitiges Reanimationstraining haben 2013 rund 12.000 Schüler in Münster in Deutschland aufgestellt.