LASK peilt Revanche gegen Saint-Gilloise an

Mit null Punkten aus den ersten drei Europa-League-Spielen wird das europäische Überwintern für den LASK zur Mammutaufgabe. Beim Rückspiel gegen den belgischen Vertreter Union Saint-Gilloise wollen die Linzer aber nicht nur Revanche für die 1:2-Niederlage vor zwei Wochen nehmen, sondern vor allem die Chance auf einen Verbleib im Europacup am Leben halten.

Auch wenn der LASK an den bisherigen drei Spieltagen der Europa League gegen den FC Liverpool (1:3), den FC Toulouse (0:1) und Union Saint-Gilloise (1:2) durchaus bemühte Auftritte hinlegte, stehen die Linzer mit null Punkten bereits nach der Hinrunde mit dem Rücken zur Wand. Beim Rückspiel gegen den belgischen Vertreter in der Raiffeisen Arena geht es für die Oberösterreicher nun darum, ihre Chancen für ein Überwintern auf europäischem Boden am Leben zu halten und sich nun auch erstmals mit Zählbarem zu belohnen. Beim vergangenen Auftritt gegen Saint-Gilloise war man bereits knapp daran, musste sich aber spät in der Nachspielzeit doch erneut mit einer Niederlage auseinandersetzen. Dieses Mal will man den Spieß umdrehen.

"Wir glauben weiter fest an unsere Chance, im Europacup zu überwintern und gehen mit viel Zuversicht in die Partie. Man hat im Hinspiel gesehen, dass Saint-Gilloise über viel Qualität verfügt, wir aber definitiv in der Lage sind, da mitzuhalten", betont LASK-Cheftrainer Thomas Sageder vor der Partie und weißt darauf hin, dass man mit einem Dreier wieder im Rennen um einen Platz in den Top drei der Gruppe E wäre. Motivation für die Aufgabe konnten die Athletiker zuletzt in der Liga tanken, wo man aus den vergangenen vier Partien zehn Punkte holen konnte und mit den Siegen gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg (1:0) und Sturm Graz (3:1) zwei Prestigeerfolge bejubeln durfte. In der Tabelle sind die Linzer mittlerweile nur mehr vier Zähler hinter der Spitze zu finden.

LASK mit guter Heimbilanz

Allerdings befindet sich auch der Gegner aus Belgien momentan auf der Erfolgsspur und konnte die letzten sechs Pflichtspiele allesamt gewinnen. Die Linzer können aber mit einer starken Heimbilanz aufwarten und blieben in der Liga in sieben Heimspielen fünfmal siegreich und wurden noch nicht einmal bezwungen. Generell musste sich der LASK seit dem Einzug in die neue Arena in 16 Pflichtspielen erst dreimal vor eigenem Publikum geschlagen geben und feierte dabei elf Siege. Auch das sollte Zuversicht für den anstehenden Auftritt auf internationalem Parkett geben.

Deshalb versprüht auch Coach Sageder, dem bis auf die verletzten Philipp Wiesinger und Adil Taoui alle Spieler zur Verfügung stehen, Optimismus für das wichtige Spiel gegen Saint-Gilloise: "Wenn wir an die letzten Leistungen anschließen, bin ich guter Dinge, dass wir die ersten drei Punkte in der Europa League einfahren können." Anstoß ist um 18.45 Uhr (LIVE! auf kicker) in der Linzer Raiffeisen Arena.