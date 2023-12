LASK peilt Abschluss-Sieg vor Winterpause an

In der vergangenen Bundesliga-Runde musste sich der LASK im Duell gegen die Wiener Austria mit einem Punkt begnügen. Beim Abschluss vor der Winterpause soll es beim Spiel gegen Tabellenschlusslicht Austria Lustenau für die Linzer aber wieder einen Sieg geben. Dafür wird es vor allem in der Offensive mehr Präzision brauchen.

Vier Punkte holte der LASK aus den drei vergangenen drei Bundesligaspielen gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz, die WSG Tirol und die Wiener Austria. Nachdem man im zweiten Linzer-Derby der aktuellen Saison gegen den Stadtrivalen eine schmerzhafte 0:2-Niederlage hinnehmen musste, konnte man mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die WSG schnell zurück auf die Erfolgsspur gelangen, ehe man zuletzt ein torloses Unentschieden in Wien hinnehmen musste. Nur ein Treffer in den vergangenen drei Partien ist für die ambitionierten Linzer, die besonders in der Offensive mit einigen Prunkstücken aufwarten können, definitiv zu wenig, die beim Abschluss vor der Winterpause daher nicht nur für einen Sieg sondern auch ein paar Tore sorgen möchten.

Mit Tabellenschlusslicht Austria Lustenau erwartet die Oberösterreicher dabei ein sehr angeschlagener Gegner, der auch nach der Beurlaubung von Markus Mader und dem Wechsel zu Interimstrainer Alexander Schneider keine Wende hinlegen konnte und nach einer 0:2-Niederlage gegen Sturm Graz zuletzt auch im Vorarlberg-Derby gegen Altach mit 0:3 chancenlos war. Obwohl die Lustenauer nach 16 Spieltagen immer noch ohne Sieg dastehen und der LASK um zwei Punkte mehr auf dem Konto hat als zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr, weiß Cheftrainer Thomas Sageder, dass die Aufgabe im "Ländle" nicht einfach sein wird: "Wir werden alles daransetzen, die Herbstsaison mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen. Dafür müssen wir sehr konzentriert zu Werke gehen und wir dürfen uns von der Tabelle nicht täuschen lassen."

LASK mit positiver Bilanz

Die vergangenen beiden Duelle gegen die Lustenauer gingen an den LASK, die das Hinspiel in der aktuellen Spielzeit mit 2:0 gewinnen konnten. In letzten sieben Begegnungen gab es für die Oberösterreicher fünf Siege, zweimal teilte man sich die Punkte. Die letzte Niederlage kassierte man in der Saison 2015/16 noch in der 2.Liga, die letzte Bundesliga-Niederlage gegen die Vorarlberger liegt mehr als 25 Jahre zurück. In insgesamt 15 Aufeinandertreffen im Oberhaus gingen zehn an die Stahlstädter, nur zweimal war Lustenau am Ende der Sieger. Allgemein sind die Linzer in der Bundesliga bereits seit elf Partien gegen die Lustenauer ungeschlagen.

Nach den zuletzt ausgebliebenen Toren erwartet LASK-Coach Sageder von seinen Profis "im letzten Drittel wieder mehr Präzision und Durchschlagskraft". Bis auf Ibrahim Mustapha und Adil Taoui stehen dem Linzer Trainer bei diesem Vorhaben auch alle Offensivkräfte zur Verfügung. Um seine Defensive muss sich der 40-Jährige auf der anderen Seite zumindest keine Sorgen machen: In den ersten 16 Bundesligaspielen kassierte man nur 13 Gegentreffer, so wenige wie zuletzt in der Saison 2019/20, wo man sogar nur zwölf Treffer erhielt. Anstoß in Bregenz ist am Samstag um 17 Uhr (LIVE! auf kicker).